A legnevesebb amerikai lap újságíróját is megbabonázta a busójárás

A tengerentúlra is eljutott az idei busójárás híre. Nem kisebb nívójú lap, mint az amerikai The New York Times internetes oldala közölt cikket a mohácsi télűző fesztiválról, amit többek között a "varázslatos", a "család-barát" és a "túlvilági" jellemzett az olvasóknak.



A stílus rovatban megjelent, rendkívül hosszú és tartalmas cikk részletezi a busójárás eredetét, s egyes mozzanatait, így például a busócsoportok szokásait, a felvonulás sajátosságait, a busók és a turisták viszonyát, és a városban uralkodó hangulatot.

Mint a sorokból kiderül, az újságíró a helyszínen tapasztalta meg mindezt, s amire kíváncsi volt, arról a Kecskeszarv Busócsoport tagjait kérdezte. Például tudni akarta, milyen a busómaszk alól szemlélve a fesztivál, de azt sem értette, hogyan tudnak már délelőtt tízkor alkoholt inni. Ő maga viszont megtapasztalta, hogy ebben az időszakban csak olyan ételeket lehet enni, amik beleillenek a bézs és a sötétbarna színskálájába, mint például a gulyás, a pörkölt vagy a "nagymama húslevese", és azt is, hogy a keddi téltemetés milyen család-barát és a gyerekek egyáltalán nem félnek a busóktól.

Az eredeti cikket ide kattintva olvashatja el.