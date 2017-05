A legjobb ötletek kilencmillió forintos befektetési ajánlatot kaphatnak

Szerdán Pécsre érkezik a Startup Campus Roadshow országos rendezvénysorozat.



A Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő támogatásával megvalósuló országos startup programsorozat fő célja ismertetni a helyi vállalkozói közösséget az inkubációs lehetőségektől kezdve, a tőkebevonáson át, a nemzetközi piacra lépésig.

A rendezvényen bemutatkoznak a régió innovatív vállalkozásai is. A legjobb ötletek akár kilenc millió forintos befektetési ajánlatot is kaphatnak a későbbiek folyamán a Hiventures inkubációs tőkeprogramjában.

Az érdeklődők első kézből tudhatják meg hogyan kapnak szakmai segítséget, anyagi támogatást vállalkozásukhoz, és a külföldi piacra lépés lehetőségéről is információkat szerezhetnek. Az esemény továbbá alkalmat teremt a kapcsolatépítésre. A résztvevők a helyszínen személyesen konzultálhatnak a Hiventures befektetési menedzsereivel, valamint a Negos inkubátor képviselőivel.

A Pécsi Tudományegyetemmel együttműködésben lévő Negos Egészségipari Inkubátor célja az EIT Health InnoStars szervezetének támogatásával, a hazai innovatív ötletek, csapatok, cégek sikeres európai piacra lépése. Az inkubátor az egészségügyi és egészségipari területhez kötődően olyan minőségi innovációs ökoszisztéma kialakítására törekszik, amely katalizátorként hat az egyetemi kutatóműhelyekre, csapatokra.

Program:

15:30-16:00: Érkezés, regisztráció

16:00-16:10: Köszöntő - Dr. Bódis József, a Pécsi Tudományegyetem rektora

16:10-16:20: Nyitó beszéd

16:20-16:50: Befektetési tőkeprogramok bemutatása - inkubációs tőkeprogram bemutatása és befektetési folyamatok - Katona Bence, Hiventures vezérigazgató-helyettes

16:50-17:00: Negos Egészségipari Inkubátor előadása

17:00-18:00: Startup üzleti- és ötletverseny

18:00-19:00: Networking

A zsűri tagjai:

Katona Bence vezérigazgató - helyettes Hiventures vezérigazgató-helyettes, Kisgergely Kornél Hiventures vezérigazgató, Kovács Zsolt Negos Egészségipari Inkubátor előadása, Dr. Bódis József, Pécsi Tudományegyetem rektora.

A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött:

Nézői regisztráció: https://www.eventbrite.com/e/startup-campus-roadshow-pecs-tickets-33487714656

Facebook esemény: https://www.facebook.com/events/1657440014564708/



Helyszín: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar B323 (7622, Pécs Rákóczi út 80.)

Időpont: 2017. május 3. 16:00-19:00

Kapcsolat: Dömötör Tekla - domotortekla@enterprisehungary.hu