A legjobb előadással és a legjobb színésszel is büszkélkedhet a Bóbita Bábszínház

Az elmúlt időszak termékeny volt a Bóbita Bábszínház életében, ugyanis két eseményről tért haza a társulat tele sikerekkel.



A közelmúltban a Szélkötő Kalamona című bábelőadást mutatták be Zágrábban a Histrion Színházban a 10. Vígjáték Fesztivál keretén belül, ahol A legjobb előadás díjával jutalmazták fellépésüket. Az előadást a horvát és magyar közönség is teljes mértékben tudta élvezni, ugyanis horvát felirattal is készültek a bóbitások.

Március 23-26. rendezte a Békéscsabai Napsugár Bábszínház és a Bóbita Bábszínház a IV. Bábos Drámaíró Versenyt, melynek a békéscsabai bábszínház adott otthont. A megmérettetésben három író, három rendező és természetesen három csapat „játszott" együtt. Érdekes időutazás a víz világnapján- ennek a hírnek a nyomán születtek meg a darabok csütörtök éjszaka, majd az írók után a rendezőkön és a színészeken volt a sor, akik egészen vasárnap délutánig dolgozhattak együtt, hogy végül, mindössze két és félnapnyi próba után, a nézők elé álljanak az előadásokkal. A Bóbitát Papp Melinda, Vadon Judit és Kalocsányi Gábor képviselte.

Vasárnap délután megszülettek az eredmények is, melyek alapján a legjobb színész díját Kalocsányi Gábor (bal oldali képünkön), a pécsi Bóbita Bábszínház művésze nyerte.