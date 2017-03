A kulturált és felelős állattartásért vonultak fel a belvárosban szombat délelőtt

Immár hatodik alkalommal rendezték meg felvonulásukat a pécsi állatbarátok. Nagyjából ötvenen vettek részt a jó hangulatú rendezvényen.



Korner Zsuzsanna, a Kulturált Állattartásért és a Tiszta Környezetért Egyesület (KATKE) elnöke, a rendezvény főszervezője munkatársunknak elmondta, remek társaság gyűlt össze délelőtt tíz órakor a Lánc utcában, ahonnan közösen sétáltak el a Barbakán-kertig.

- Nagyon örülök, hogy olyanokkal is találkoztam, akik most először vettek részt a felvonuláson. Az emberek érdeklődve néztek minket, jól esett, hogy néhányuktól pozitív szavakat is kaptunk. Sőt, olyan is akadt, aki menet közben csatlakozott hozzánk - fogalmazott.

Mint megtudtuk, nagyjából ötven ember és harmincöt-negyven kutya vett részt az eseményen, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a kulturált és felelős állattartásra.

A Barbakán-kertbe dél körül érkeztek meg, ahol aztán gyertyát gyújtottak, hogy így emlékezzenek az állatkínzások áldozataira.





Képünkön: így vonultak a Király utcában.