A komolyabb havat egyelőre megússzuk, de farkasordító hidegre számíthatunk

Pénteken reggel mínusz nyolc fokot mértek a pogányi meteorológiai állomáson, az erős szél miatt azonban jóval hidegebbnek érezzük a levegő hőmérsékletét. A hétvégén azonban a „valóságban" is sokkal hidegebb lesz: vasárnap reggel mínusz 15 fokra ébredhet Pécs. A korábban beharangozott havazás azonban a mostani állás szerint átcsúszik a jövő hétre.

Az extrém hideg, a viharos szél és a hófúvás veszélye miatt adott ki országszerte másod-, illetve elsőfokú figyelmeztetéseket az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ). Az ország egyes részein mínusz 20 Celsius-fok alá csökkenhet a hőmérséklet a következő napokban. A viharos szél veszélyére ugyancsak figyelmeztettek, többek között Baranyában is.



Pécsett (pontosabban a pogányi meteorológiai állomáson) pénteken reggel mínusz nyolc fokot mértek , s napközben is csak mínusz öt-hat fokra számíthatunk. S mivel a szél is fúj, ennél jóval hidegebbnek érezzük a hőmérsékletet.



A hétvégén viszont nemhogy hideg, egyenesen zimankó lesz: éjjelente mínusz 14, 15 fok várható , s nappal sem enyhül jelentősen, mínusz nyolc fok várható. A pécsi hidegrekordot mindez még egyáltalán nem veszélyezteti, 1942 telén ugyanis - 32, 2 fokot mértek a városban. (Országos összevetésben ez csak a második helyre elegendő, Kecskeméten 1929-ben - 33 fok volt.)

Hósapka a Vezúvon Az év leghidegebb napjaira számítanak Olaszországban is péntektől egészen hétfőig, az Adriai-tengerpart ismert üdülővárosának, Riccionénak a tengerpartját hó borítja. Fehér a Vezúv teteje is Nápolyban.

Újabb hóesésre viszont egyelőre nem kell számítanunk , a korábban péntekre-szombatra beharangozott havazás a legfrissebb előrejelzések szerint késik.

Az OMSZ prognózisa jövő hétre ígér pár centi havat Pécsre, a Köpönyeg.hu ellenben már vasárnap estére, s aztán a jövő hét minden egyes napjára. Ami viszont biztosnak tűnik, bármikor is esik a hó a következő időszakban, megmarad, mivel jelentős enyhülésre egyik időjárási portál meteorológusai sem számítanak.



A tartós hidegben a honi folyók egy részén is megkezdődött a jegesedés, a Tiszán már a jégtörőket is be kellett vetni, a Dunán az előrejelzés szerint a jövő héten indulhat meg a jégzajlás.

Képünkön: csütörtök éjszaka esett némi hó Pécsett is.