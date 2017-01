A Kodály Központban ad koncertet a MozART Group

A komolyzenéből fakadó humort "briliáns performanszokkal" ötvöző MozART Group nevű lengyel vonósnégyes a pécsi Kodály Központban ad koncertet péntek este - közölte az esemény kommunikációjával foglalkozó magyarországi cég az MTI-vel.



A "komolyzene Monty Pythonjaként" is emlegetett, 1995-ben alakult együttes ismert klasszikus zenei és pop slágereket szólaltat meg, miközben szórakoztató színpadi show-műsort is láthat a publikum.



A Filip Jaslar (hegedű I.), Michal Sikorski (hegedű II.), Pawel Kowaluk (brácsa) és Bolek Blaszczyk (cselló) alkotta vonósnégyes koncertek százait adta már Európa, Amerika és Ázsia koncerttermeiben, televíziós show-műsorok állandó vendége, illetve számos jelentős presztízsű díj birtokosa is.



Fellépéseiken a közönség úgy lehet részese egy komoly zenei élménynek, hogy közben rengeteget nevet. "A nagy hangversenytermek komoly formalitása, a komolyzenészek életének unalmas volta, a klasszikus zene fanatikus kedvelői, a rock, a rap és a pop komolyzenétől félő rajongói ellenére létezünk. Múzsánknak tréfás iróniával áldozunk, és biztosak vagyunk abban, hogy ez cseppet sincs ellenére" - jellemezte magát korábban a MozART Group.