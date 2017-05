A Király utcáról, a kispiacról is döntöttek a közgyűlésen - na de mit is adtak nekünk a rómaiak?

Mai ülésén fogadta el a pécsi közgyűlés a tavalyi zárszámadást, döntöttek a Király utca igazi sétálóutcává alakításáról, de az is kiderült, mégis megvalósulhat a Búza téri kispiac - írja a Pécsma.hu .



Az ülés elején adták át az Év rendőre és az Év tűzoltója címet, előbbit Farkas Kornél János zászlós, utóbbit Bocz Gábor Ernő főtörzsőrmester kapta meg.



A Jobbik napirendre kívánta venni az EU-s bérunióról szóló előterjesztését, de ezt a többség nem támogatta.

A 2016-os zárszámadás tárgyalásakor (ezt a napirendet zavarták meg ismeretlen fiatalok) Keresztes László Lóránt (LMP) azt kérdezte, miért került be a reptér az értékesítendő körbe. Gulyás Emil (MSZP) szerint a költségvetés nincs rendben, és szerinte katasztrofális döntés, hogy a reptércég 75 százalékát el akarja adni az önkormányzat. A szocialista politikus szerint a városban minden rossz irányba változott, csak a fekvése és a klímája nem.

Páva Zsolt polgármester (Fidesz-KDNP) vissza is kérdezett: ezt ugye nem gondolja komolyan, mert ez abszurd felvetés lenne, elég például csak a kigyulladó vagy lerobbanó buszok helyett vásárolt járművekre, vagy az évtizedek óta kínzó Magasház-ügy megoldására gondolni. Egyébként meg a Monty Python Brian élete című filmjének azon jelenetét javasolta megtekinteni Gulyásnak, ami arról szólt, hogy "mit is adtak nekünk a rómaiak?"

Íme, a jelenet:







Kővári János (ÖPE) is sok helyen bírálta a zárszámadást, ugyanakkor azt is hozzátette, semmi joguk nincs azoknak éles kritikát megfogalmazni, akik korábban maguk is rosszul gazdálkodtak. Gyimesi Gábor (Jobbik) is kritizálta az előterjesztést, többek között a munkahelyteremtő beruházásokat hiányolta az uniós fejlesztésekből. Páva Zsolt polgármester (Fidesz-KDNP) azt közölte, a kormánnyal tárgyalnak a költségvetés ügyében, de nem csak most, hanem rendszeresen.

A reptér ügyében a polgármester elmondta, mindig is azt mondták, ha van szakmai befektető, amely akár a magyar állam is lehet, nyitottak az eladási tárgyalásokra, ez most is így van. De ha el is adják, akkor is az a cél, hogy működjön a légikikötő.

Páva Zsolt arra is rámutatott, iparűzési adóból növekedett a bevétele a városnak tavaly. A polgármester közölte, nem makulátlan a költségvetés, de a működés szabályszerű és törvényes. A közgyűlés végül a tavalyi zárszámadást elfogadta.

A gyalogosoké, a bicikliseké lesz a Király utca januártól

A közgyűlés döntött arról is, hogy a jövőben a Király utcába nem hajthatnak be az áruszállító teherkocsik. Gulyás Emil (MSZP) úgy fogalmazott, ez a rendelet szerinte hangulatromboló a belvárosra nézve, és szerinte nem jó érzést kelt a vállalkozók körében.

Keresztes László Lóránt (LMP) ellenben azt közölte, legfeljebb 70 métert kell megtenniük a vállalkozóknak, és szerinte a hátralevő időt januárig mindenképp fel kell készíteni a cégeket erre. A képviselő szerint a pezsgő, működő kerthelyiségek a fontosak, ebben segíthet is a teherkocsik kitiltása.

Kővári János (ÖPE) hangsúlyozta, egyáltalán nem ért egyet Gulyás Emillel, hogy a kocsival való megközelíthetőségre volna szüksége a belvárosnak, nem az a megoldás, hogy a Király utcába még délután is autók hajtanak be. Mint fogalmazott, lehet, hogy Gulyás Emil nem látott még ilyet, de sok városban megoldják másként az áruszállítást, a teherkocsik kizárása mellett is. A közgyűlés végül nagy többséggel fogadta el a javaslatot.

A jelek szerint mégis megépülhet a Búza téri kispiac. Még 2008-ban kötöttek szerződést egy magáncéggel, történtek is fejlesztések a környéken, de a maga a "kiscsarnok" sem épült meg. A magáncég most jelentősen átalakult, és sikerült egy olyan egyezséget kötni, amely révén egy modernebb, nagyobb létesítményegyüttes jöhet létre, ráadásul határidővel.

Újabb naperőművek épülnek Pécsett

A közgyűlés emellett számos tervezett beruházásról, illetve azok átalakításáról döntött, így például a Füzes-dűlőbe tervezett naperőművekről. Ugyancsak határoztak a képviselők 7 orvosi rendelő felújításáról, itt Őri László alpolgármester megemlítette, több évtizedes adósságot törleszt most a város. Gulyás Emil szocialista képviselőnek címezve azt is hangsúlyozta, ha szerinte semmi jó nem történt a városban 2010 óta, akkor például ezt hogyan értékeli. Mint utalt rá, ilyen beruházásokra a szocialistáknak is lett volna módjuk, de nem tették meg.