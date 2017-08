A katasztrófavédelem ápolja hősei emlékét

A tegnapi napon volt tizenegy éve annak, hogy a műegyetemi tűzben három tűzoltó meghalt. A tragédiában érintett családok évekkel ezelőtt azt kérték a katasztrófavédelemtől, hogy ne szervezzen augusztus 8-ára látványos megemlékezést, mert nem szeretnék, ha évenkénti megemlékezéssel újra és újra feltépnék a veszteség okozta sebeiket. Ezt a kérésüket hétfőn ismételten megerősítették.



A katasztrófavédelem vezetése akaratukat tiszteletben tartva nem vett részt a mások által szervezett eseményeken, a tűzoltóautók nem álltak ki a hivatásos tűzoltó-parancsnokságok elé szirénázva. Ezzel együtt természetesen volt megemlékezés, a három tűzoltó egykori állomáshelyén szűk körű koszorúzással tisztelegtek az elhunytak emléke előtt.

A katasztrófavédelem mindig is kiemelten kezelte az elődök és a szolgálatteljesítés közben elhunyt dolgozóinak emlékét, és így lesz ez a jövőben is. Az állomány évente két alkalommal is megemlékezik hősi halottairól és minden olyan bajtársról, akik már nem lehetnek itt. A katasztrófavédelem dolgozói a május 4-i tűzoltónapon és mindenszentek napján országszerte fejet hajtanak a néhai társak tiszteletére állított emlékhelyeken.