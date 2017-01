A jósláshoz képzettség nem, csak fantázia kell, a végeredmény meg kétséges

Régebben féltek tőle

Az elmúlt évszázad hatvanas éveiben nagy port vert fel bizonyos Jolánka, a Borsod-Abaúj- Zemplén megyei, pontosabban putnoki halottlátó. Akitől azért a pártemberek is féltek, ezért békében hagyták. Bár, mivel pénzt fogadott el a segítségért, néha keresték rajta fogást. Ám, lévén, hogy különös erővel bírt, a túlvilággal is kapcsolatba tudott lépni, hát annyira nem zaklatták. Az utóbbi időben ellenben a dolog teljesen legálissá vált, a Magyar Boszorkány Egyháznál tízezernél is több bejegyzett tag van, országosan.