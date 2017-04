A hazai német irodalmat népszerűsítenék az iskolákban

A kortárs magyarországi német irodalom oktatásának fejlesztéséért tartottak projektnapot Pécsett.

Más és más miatt bizonyult hasznosnak tanárok, diákok, illetve írók-költők számára az az irodalmi projektnap, amelyet a pécsi Koch Valéria Iskolaközpontban tartottak.

Az oktatási intézményben érettségi témakör a magyarországi német irodalom, a diákok az órákon többek között kortárs írók, költők műveit elemzik. Különleges lehetőség kínálkozott a fiatalok számára azzal, hogy a témanap keretében hét íróval, költővel személyesen is beszélgethettek. Az alkotók a műveiket tanító pedagógusokkal is találkoztak, hogy közösen ötleteljenek a magyarországi német irodalom közvetítéséről. A projektnap eredményeképp a tanulók és a pedagógusok számára máris új tananyagok készültek, a művészek pedig új ösztönzést kaptak a találkozótól.

A Pécsi Német Önkormányzat kezdeményezésére megvalósult, a magyarországi német irodalmat népszerűsítő és annak oktatását fejlesztő témanap házigazdája a Koch Valéria Iskolaközpont, a német nemzetiségi oktatás pécsi zászlóshajója volt.

A projektnap ötletét valójában maguk a művészek adták, amikor nemrég nyilvánosan meséltek arról, hogy középiskolás korukban író-költő elődeikkel való személyes találkozásokból merítettek ihletet az alkotáshoz - meséli Brambauer-Szigriszt Adrienn ötletgazda, aki a Pécsi Német Önkormányzat képviselője és az említett oktatási központ némettanára egy személyben: - Az idei tanévtől némiképp változik az érettségi követelmény, a diákok az eddiginél több ismeretlen, modern irodalmi szöveggel találkoznak majd. Azt, hogy ezekhez miként közelítsenek, meg kell tanítanunk nekik. Amikor eszembe ötlött a projektnap, magamból indultam ki: jó lenne - gondoltam -, ha a tanórákra való napi felkészülésben bármikor előhúzható lenne a fiókból egy-két kész öletet. Biztos voltam benne, hogy a kollégák is hasonló cipőben járnak, ezért vetettem fel, hogy összehozhatnánk egy olyan találkozót, amelyen tanárok, diákok és művészek együtt gondolkodhatnának a hatékony irodalomtanítás részleteiről.

Kapóra jött, hogy az épp 25 éves Magyarországi Német Írók és Művészek Szövetsége a jubileumi kiállítása felolvasással egybekötött pécsi zárását tervezte ugyanerre a napra. Az előadásra meghívott írók-költők - nevezetesen Korb Angéla, Arnold Krisztina, Szabó Csilla Susi, Michelisz József, Brenner Koloman, Manz Alfréd és Becker Róbert - szívesen felkészültek az iskolai rendezvényre is. Annak első részében a 7-12. osztályos tanulókkal találkozhattak, akik előtt interaktív beszélgetések és klasszikus felolvasások formájában mutatkozhattak be. A projektnap második részét Balogh F. András, az ELTE docensének elméleti előadása vezette be. Azután pedagógusokból álló kiscsoportok oktatási segédleteket dolgoztak ki, amelyek kreatív ötletek, játékos feladatok alkalmazásával segítik majd a magyarországi német irodalom neves alakjainak oktatását.

- Egy-egy munkacsoport egy-egy íróval vagy költővel foglalkozott. A csoport különlegességét az adta, hogy abban helyet foglalt maga a művész is, akinek a munkásságát feldolgozó tansegédlet készült - mondja Brambauer-Szigriszt Adrienn. - Mivel a kollégák így például közvetlenül az alkotóktól tudhatták meg, hogy az egyes műveik megszületése mögött milyen elgondolások, érzések és motivációk húzódnak, igazán hitelesnek érezzük a most született ötletes, játékos, színes tananyagokat. Az egyik művészvendégünk azt mondta, meglehetősen érdekes élmény volt számára keresztrejtvény feladványaként, vagy épp lehetséges érettségi tételként szembesülnie önmagával.



A Magyarországi Német Pedagógiai Intézet a projektnapot 15 kreditpontot érő továbbképzésként ismerte el. Az elkészült ötlettárat rövidesen egységes formába öntik, majd a projektben részt vevő pedagógusok számára - akik egyébként a Koch Valéria Iskolaközpont mellett a pécsi Leőwey Klára Gimnáziumból is érkeztek - szabadon felhasználhatóvá teszik.