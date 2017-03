A Harmadik Színházban hetvenkedik márciusban Nagy Bandó András

Novemberben tölti csak be, de már most hetvenkedik: Nagy Bandó András jubileumi önálló műsorra készül, melyet Két óra múlt hetvennel címmel március 20-án este 7 órakor mutat be a Pécsi Harmadik Színházban.

- Évek óta nem írtam és nem mutattam be klasszikus önálló estet, a lassan közelgő 70. születésnapom apropóján ültem neki, hogy jelezzem: még itt vagyok, van mondandóm, megmaradt a humorom, a közéleti érdeklődésem, és továbbra is csak a közönséggel értekező társalgó vagyok, és nem stand up-os poéngyártó kisiparos - vallja a Karinthy-gyűrűs humorista.

- Műsoromban fölidézek néhány, mára igencsak aktuálissá vált régi írásomat (minek írjam újra azt, ami máig igaz?), szót ejtek az „emút70év"-ről, az „emútátkos42év"-ről, az „emútnyócév"-ről, de (érthető okokból) legtöbbször az „emúthétévről" esik majd szó, lévén jelenleg ez érint minket leginkább. Együttgondolkodásra és közösségivé váló derűre számíthatnak mindazok, akik akkor is nyitottak maradtak, ha elkötelezett hívei bármely politikai vonulatnak, és főként azok, akik nem zárkóznak be a maguk kis ideológiai burkába, hajlandók kilépni abból, a közönség egészével és velem együttgondolkodni, vagy ha tetszik: velem együtt gondolkodni.



Aki lemarad a premierről, azt március 27-én vagy április 24-én este 7-kor várja Nagy Bandó András a Pécsi Harmadik Színházba.



- Meglehet, hogy mindegyik est más lesz egy kicsit, mert az elmondottak is hozhatnak rögtönzéseket, s a napi történések is bővíthetik a már kész műsort - véli a humorista. - Tele vagyok inspiratív feszültséggel, két és fél hónap munkálkodásának eredményét viszem színre, ismét úgy pörgök, mint 45 éve, amikor az első estemre készülődtem.