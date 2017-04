A földön tárolták az egérrágta árut egy boltban

Több mint kétszáz kilogramm egérrágta és több éve lejárt szavatosságú élelmiszert találtak a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal ellenőrei április elején egy vásárosdombói kisboltban.



A közlemény szerint súlyos higiéniai hiányosságok miatt az üzlet működését azonnali hatállyal felfüggesztették és elrendelték százöt javarészt lejárt, továbbá nem nyomon követhető, illetve egérrágta élelmiszer megsemmisítését.





Az eljárásban milliós nagyságrendű bírság várható - hangsúlyozta a Nébih. A tájékoztatás szerint az eladótér, a raktárak és a kézmosó helyiség szennyezett volt, a penészes falakról hullott a vakolat és a festék. A koszos polcokon a termékek egy része is poros volt, a kenyereket, péksüteményeket piszkos rekeszekben, a földön tárolták - részletezték.



A bolt minden helyiségében rágcsáló jelenlétére utaló nyomokat talált a Nébih, a hivatal munkatársai egérrágta sertészsírt, háztartási kekszet és kenyeret is találtak.

Az üzletben több polcra az élelmiszerek közé is irtószereket helyeztek ki a dolgozók, akiknek egészségügyi könyvei 2015-ben lejártak.