A felsőoktatási intézmények hallgatói önkormányzataival is konzultál a város

Az önkormányzat számít az egyetemistákra, főiskolásokra és a következő évek fejlesztéseit velük, s érdekükben kívánja megvalósítani - derült azon a fórumon, amit Pécs alpolgármestere és országgyűlési képviselője hívott össze keddre.



Őri László és Csizi Péter azt követően hívta konzultációra a pécsi felsőoktatási intézmények hallgatói önkormányzatainak tagjait, vezetőit, hogy korábban a pécsi városházán a középiskolások képviselőinek is beszámoltak az önkormányzat jövőbeni terveiről, eddigi intézkedéseiről.

Az eseményen elsőként a fiatalok számolhattak be tapasztalataikról, mondhatták el azt, hogy milyen területeken számítanak a város segítségére, mennyiben elégedettek az önkormányzat munkájával, mely területeken várnának komolyabb intézkedéseket irányukban.

Csizi Péter, Pécs országgyűlési képviselője és Őri László alpolgármester bemutatta, milyen erőfeszítéseket tesznek a 24 milliárd forintos kormányzati támogatásból megvalósuló Modern Városok Program keretében a pécsi felsőoktatás fejlesztéséért. Kiemelték: a város és az egyetem fejlődése szempontjából kulcsfontosságú beruházásokról van szó. Kitértek arra is, hogy milyen területeken hozhat sikereket a tény: 2017-ben Pécs viseli az UNESCO Tanuló Város címét.

- Fontosnak tartjuk, hogy minden pécsivel párbeszédet folytassunk, ezért hívtuk össze a fiatalokat két héten belül immár másodszor - mondta Őri László hozzátéve: Pécset éppen ezekben az években szeretnénk a kulturális területeken elért eredmények után gazdaságilag is erősíteni, ez azonban képzett munkaerő nélkül szinte lehetetlen feladat.

- Szükség van gyárakra és infrastrukturális fejlesztésekre, de a legfontosabb, hogy a nyelveket beszélő, magasan képzett fiatalok ne hagyják el a várost, számukra Pécsett a jól fizető álláshelyeket tudjunk biztosítani. Ehhez nemcsak az kell, hogy befektetők érkezzenek a városba, hanem hogy a fiatalok jól érezzék magukat a városban. Pécs gazdasági helyzete akkor fog középtávon markáns módon fellendülni, ha a fiatalokkal végzett közös munkánk meghozza eredményét - szögezte le Őri, hozzátéve: ennek volt eredménye már, hiszen például pár év alatt több száz, nyelveket beszélő informatikus talált állást például pusztán egyetlen foglalkoztató segítségével.

Csizi Péter azt mondta, intenzív párbeszédben, információáramlásban hisznek sport, a kultúra területén is, ez is a közös fejlődés alapja, s ezért is konzultálnak rendszeresen a fiatalokkal. Utalt arra, hogy Pécsett számos programot szerveznek célzottan a fiataloknak a városi intézmények is, ennek híre pedig fontos, hogy eljusson minél nagyobb tömegekhez a célközönségből.