A Csodaországgá varázsolt Expo Centerben szórakozhatnak a családok gyermeknapon

Csodaország várja a gyerekeket május 27-én Páva Zsolt Pécs Megyei Jogú Város Polgármestere fővédnöksége és a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. által szervezett, már-már hagyománnyá váló gyermeknapon. Az Expo Centerben 10-től egészen 18 óráig sport- és harcművészeti bemutatók, meseszínház, játékok és kézműves foglalkozások, valamint egy interaktív, óriás Csodaország témájú társasjáték is szórakoztatja a gyerekeket.

A játékok mellett a rászoruló gyermekek támogatását idén sem feledték el a szervezők, így adománygyűjtés keretében az Esztergár Lajos Család- és Gyerekjóléti Szolgálat és Központ közreműködésével jutnak el a felajánlások a pécsi rászoruló családok részére.

Május utolsó hétvégéjén a gyermeknapi program civil szervezetek, közhasznú egyesületek, pénzintézetek és városi szolgáltatók összefogásának köszönhetően jön létre. A kezdeményezést - a több éves gyakorlat szerint - a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. fogja össze, valamint a helyszínként szolgáló Expo Center felajánlása mellett a rendezvény szervezéséért és lebonyolításáért is felel.

Gyermeknapon nemcsak a rendezvényre látogató gyermekekkel törődik a város, az esemény különböző pontjain kreatív adománygyűjtésre is sor kerül, például a Star Wars standnál a lézerlövészetből befolyt összeg a Családsegítő szervezetet támogatja.

Május 27-én a gyermekek igazán önfeledten szórakozhatnak, hiszen az a szombat csak róluk fog szólni. Az egész napos program számos izgalmat, érdekességet tartogat nemcsak a gyermekeknek, de a játékos kedvű szülőknek is, így a teljes családnak tartalmas szórakozást nyújthat a rendezvényen való részvétel.

A rendezvényen kicsik és nagyok egyaránt élvezhetik a gigantikus ugrálóvárat, a kisvasutat, a körhintát, lovagolhatnak pónin, illetve gyöngyöt is fűzhetnek. Napközben több alkalommal a Janus Egyetemi Színház színészei is feltűnnek, hogy a mesés utcaszínházukkal játékra csábítsák a bátrabbakat. Az igazán belevaló kis lurkók kipróbálhatják magukat harcművészként, vagy beülhetnek a rendőrök, tűzoltók járgányaiba is. A gyerekek külön - a számukra készült - katonai kiképzőpályán is végigmehetnek, ami mellett a felnőttek is kipróbálhatják az ügyességüket a nekik felállított akadályokon.



A legkisebb kincsvadászok egy több próbatételből álló játékot is kipróbálhatnak, ahol bebizonyíthatják ügyességüket, megtornáztathatják az agyukat és a végén biztosan nem maradnak jutalom nélkül. Minden gyerek, aki végigcsinálta a próbatételeket, jutalomban részesül, közülük pedig sorsolás útján további városi cégek felajánlásából származó nyeremények is gazdára találnak.

A rendezvény könnyebb megközelíthetősége érdekében a Tüke Busz Zrt. a Mobilitási Központ szervezésében egész nap sűrített „mesejáratokkal" áll rendelkezésre az Expo Center - Árkád - Expo Center, valamint az 1-es busz vonalán.

Képünk illusztráció.