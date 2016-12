A Budapesti Fesztiválzenekar lép fel a Kodályban

A Fesztiválzenekar évről-évre karácsony idején megajándékozza közönségét a zeneirodalom legnépszerűbb darabjainak válogatáskoncertjével. Nem lesz ez másképp idén sem, amikor is a karácsony és a szilveszter közti időszakban egy igazán különleges Best of koncerttel érkeznek a Kodály Központba december 30-án.



Takács-Nagy Gábor idén is egy évszázad remekeiből csemegézett és állította össze a koncert programját. Nyitány, színházi kísérőzene, operai balettbetét, balettzene és szimfóniatételek kerülnek a BFZ és a Filharmónia közös ajándékdobozába, melyet ezen az estén átnyújtunk a közönségnek. A koncert délután hat órakor kezdődik.



Műsor:

L. Beethoven: 3. Leonóra-nyitány

E. Grieg: Peer Gynt - 1. szvit

P. Csajkovszkij: Változatok egy rokokó témára, op. 33

C. Saint-Saëns: Sámson és Delila - Bacchanália

P. Dukas: A bűvészinas

M. Ravel: Lúdanyó meséi - M. 60-as szvit:

Pavane de la belle au bois dormant

Petit Poucet

Laideronette, Imperatrice des Pagodes

Les entretiens de la belle et la bete

V. Le jardin feerique

F. Mendelssohn: 3., „Skót" szimfónia, op. 56 - 4. tétel

Közreműködnek:

Várdai István - cselló

Takács-Nagy Gábor - karmester