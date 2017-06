1,7 millióan támogatták a civil törvényt

A Fidesz frakcióvezető-helyettese szerint a nemzeti konzultáció világossá tette a civil törvény létjogosultságát, a kérdéssort visszaküldő 1,7 millió ember 99 százaléka egyhangúlag támogatta, hogy kiderüljön, mely civil szervezetek kapnak pénzt külföldről.



Németh Szilárd az M1 aktuális csatornán csütörtökön azt mondta, a kormány konzultált az Európa Tanács alkotmányjogi szakértőkből álló testületével, a Velencei Bizottsággal, amely véleményének egy részét be is építették a jogszabályba.



A törvény jogilag megalapozott, az alkotmány kívánalmait teljesíti, úgyhogy jogi úton semmit se tud tenni ellene az Európai Bizottság - mondta a politikus, hozzátéve, a bizottság kritikája most is arra vezethető vissza, hogy Magyarország nem engedi be a bevándorlókat, és "ellenáll Soros György bevándorláspolitikai céljainak".

Németh Szilárd arról, hogy nem fogadta el az Országgyűlés az úgynevezett plakáttörvényt, amely kampányidőszakon kívül megtiltotta volna a politikai plakátok kihelyezését, azt mondta, az ellenzék a korrupció mellé állt azzal, hogy nem szavazta meg az előterjesztést.