Világszínvonalú MR-berendezés segíti a gyógyítást a Pécsi Diagnosztikai Központban

Csütörtökön adták át hivatalosan Pécs legújabb MR-berendezését. Az új géppel a német kutatóegyetemek technológiája költözött a baranyai megyeszékhelyre, és szolgálja a magyar betegek ellátását.



Az új berendezéssel még pontosabbá válik a mágneses rezonanciás képalkotás, a mérések alatt csökken a zajterhelés, bizonyos vizsgálatokat kontrasztanyag nélkül lehet elvégezni, nagyobb felbontása miatt az idegrendszer kisméretű elváltozásait pontosabban lehet megítélni, illetve nagy érzékenysége miatt mozgásra érzéketlen vizsgálatokat is lehet végezni a Siemens Magnetom Prisma modellen.

A Pécsi Tudományegyetem Idegtudományi Tömbjében több mint két évtizede működő Pécsi Diagnosztikai Központ önerőből valósította meg a speciális fejlesztést. A döntő mértékben egyetemi alapítványok tulajdonában lévő központ nonprofit jelleggel működik: a megtermelt nyereséget technológiája fejlesztésébe fekteti be. Két évvel ezelőtt szintén önerőből cserélték CT-berendezésüket egy 128 szeletes új modellre, és a jövőben is a legmodernebb technológia fejlesztésére fordítják szabad forrásaikat.

Az ország ma legmodernebb és legjobb kiépítettségű 3 Tesla térerejű MR-berendezésének számító gép cseréje a szállító Siemens segítségével egyedi konstrukcióban valósult meg. Az egy évtizede főként kutatási célból üzembe helyezett 3 Tesla térerejű MR-berendezés kiváló tulajdonságú szupravezető mágnesét megtartották, és körülötte egy teljesen új gépet építettek fel, amely a legújabb MR-technológiai tudást és a legmodernebb informatikai elemeket tartalmazza. A speciális konstrukciónak köszönhetően mindössze három hétre esett ki a gép a vizsgálati programból, és az egymillió eurót elérő beruházási költség is jóval kedvezőbb volt.

„A fejlesztéssel az állami finanszírozású MR-vizsgálatokra beutalt magyar páciensek is a frankfurti Johann Wolfgang Goethe Egyetem Neurológiai és Idegsebészeti Központjával azonos színvonalú MR-diagnosztikában részesülhetnek, bővülnek a Pécsi Tudományegyetem kutatási lehetőségei, és a térítéses vizsgálatokban, szűrőprogramokban részt vevő ügyfelek is a legnagyobb pontosságú diagnosztikát kaphatják meg. A magas térerőn, különösen homogén mágneses térrel, a legfejlettebb technikai újításokkal rendelkező berendezés nemcsak az idegrendszeri vizsgálatok végzésére ideális, hanem sokkal élesebben látszanak és megítélhetők az emberi test egyéb részein, hasban, végtagokon lévő elváltozások is. Jó hír a mozgásszervi panaszokkal küszködő pácienseknek, hogy a széleskörű sokcsatornás ízületi tekercskészlettel és dedikált protokollokkal a legtöbb ízület még az eddiginél is gyorsabban és jobb felbontás mellett vizsgálható. Ezek a képalkotó technikák, amilyen a komputertomográfia és a mágneses rezonancián alapuló vizsgálatok a látásról szólnak: ez azt jelenti, hogy csak ha kellően nagyban és igazán élesen láthatunk egy elváltozást, akkor van esélyünk, hogy azt megfelelően értelmezzük. És az ezt elősegítő, nagy térerővel párosuló csúcstechnika jelenti itt a varázsszemet vagy csodaszemüveget, ami éleslátóvá tesz bennünket" - emelte ki prof. dr. Dóczi Tamás akadémikus, a Pécsi Diagnosztikai Központ ügyvezető igazgatója.

Mivel a Pécsi Diagnosztikai Központban működik egy másik, 1,5 Tesla térerejű MR-berendezés is, a két gép között a diagnosztikus elvárásoknak és a páciensek igényeinek megfelelően osztják el a vizsgálatokat. Az állami finanszírozású vizsgálatok közül a bonyolultabb neurológiai vizsgálatok, és nagy pontosságot igénylő kórképek kerülnek az új berendezésre, a térítéses vizsgálatoknál pedig a diagnosztikai elvárásoknak megfelelően osztják szét az új, 3 Tesla térerejű gép és a teljes test vizsgálatra is alkalmas 1,5 Tesla térerejű MR között a vizsgálatokat.

Tudástár: Mi is az a mágneses rezonancia?

A mágneses magrezonanciás képalkotás az emberi testet alkotó víz és zsírmolekulák elemi részecskéit, hidrogén atommagjait, protonjait vizsgálja. A módszer a protonok mágneses tulajdonságai alapján ad képet a szöveteinkről. A protonok ugyanis mágneses térben önmaguk is mágnesként viselkednek, ami lehetőséget teremt az elektromágneses úton történő kétirányú kapcsolatteremtésre. A rezonanciás vizsgálat során a víz- vagy zsírmolekulák által kibocsátott jelre hangoljuk a berendezés rádióvevőit, majd ezt az információt a radiológus számára értelmezhető képpé alakítjuk. Ez alapján világosan észlelhetőek és értelmezhetőek a szövetek ideális állapottól eltérő kóros eltérései.