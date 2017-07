Várják a jelentkezőket a PTE tehetségkutatójára

Az első magyar egyetem alapításának 650. évfordulója alkalmából a Pécsi Tudományegyetem szeptember másodikán mindenki számára nyitott és ingyenes szabadtéri eseményt szervez.



Az egyetem karai és további szervezeti egységei mutatják be az intézmény falain belül folyó sokoldalú kreatív munkát a város szívében, hogy egy napra mindenki részese lehessen az egyetemi életnek. Továbbá gyermek és felnőtt animációs programokkal is készülnek, csatlakozó szervezetként a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság és a Tüke Busz Zrt. is különféle játékos tevékenységekkel lesz jelen, a Vöröskereszt pedig a véradókat várja a nap folyamán.

A program során a gyerekek is főszerephez jutnak, próza/vers, tánc és ének kategóriákban „Ki-Mit-Tud"-on mutathatják be tehetségüket. Emellett ingyenesen látogatható lesz a Nádor Galéria, az Egyetemtörténeti Kiállítás, illetve a Klimó Könyvtár ideiglenes kiállítása is.

A napot a Halott Pénz nagyszabású koncertje zárja, amely egyben az új Otthon című számuk, a PTE új dalának első pécsi közönségkoncertje is lesz.

További információ és regisztrációs lehetőség a rendezvényre és a gyermek „Ki-Mit-Tud"-ra: jubileum650ptenap.pte.hu