Újabb tekintélyes egyetemi rangsorban szerepel a PTE

Nyilvánosságra hozta legfrissebb egyetemi rangsorát a londoni Quacquarelli Symonds cég. A világ legjobb felsőoktatási intézményeit rangsoroló listára tavalyhoz hasonlóan ezúttal is felkerült a Pécsi Tudományegyetem (PTE), a 751-800. helyre sorolva, az ötödik legjobb magyar egyetemként.

A Quacquarelli Symonds (QS) szakemberei hat szempont alapján rangsorolják az egyetemeket, többek közt a hallgatók aránya, a külföldi hallgatók és oktatók száma, a munkaadók véleménye, az intézményhez köthető tudományos munkák idézési gyakorisága és az akadémiai szféra megítélése alapján. Mintegy négyezer egyetemet vizsgálnak, több mint 12 millió dokumentum és adat alapján. A négyezer intézményből végül „csak" a legjobb 980-at rangsorolják.

Berke Gyula, a Pécsi Tudományegyetem oktatási rektorhelyettese a nemzetközi rangsor eredményei alapján elmondta: „Az, hogy továbbra is a nemzetközi élmezőnyben számolnak a pécsi egyetemmel, megtisztelő és felemelő. Az is pozitívum, hogy a tavalyi QS-rangsorhoz képest egy helyet javítottunk a magyar egyetemek között. Ugyanakkor vannak még fejlődési, kitörési lehetőségeink! Az továbbra is jelentős hátrányt jelent egyetemünk számára, hogy a művészeti eredmények, teljesítmények nem kellő súllyal esnek latba a legtöbb nemzetközi rangsor esetében. "

Mint ismeretes, a Pécsi Tudományegyetem közel négyezer külföldi hallgatóval rendelkezik, akik a világ több mint száz országából érkeztek a PTE-re tanulni.