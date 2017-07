Új eszközzel gyógyítják a babák idegsérüléseit a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán

Új stimulációs eszközt alkalmaznak ezentúl a csecsemők születés közben szerzett idegsérüléseit a Pécsi Tudományegyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján.

Az egyik pénzintézetnek köszönhetően a modern műszerrel időben, közvetlenül a születés után megkezdődhet az idegek hatékony regenerációja, amivel jelentősen csökkenthető a mozgássérültség kialakulásának esélye.



A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvosi Karának Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikája kiemelkedő szerepet tölt be a régióban, az orvosok, ápolók ugyanis nemcsak az újszülöttek világrahozatalában segédkeznek. Fáradhatatlan harcot vívnak a kicsik későbbi teljes életéért is, hiszen a térségben idegsérüléssel született gyerekeket is ellátják. Az idegsérülés korai felismerése és kezelése döntő jelentőségű, hiszen egy-egy károsodott ideg maradandó mozgássérültséget is okozhat.



A program támogatásának köszönhetően a pécsi Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán ezentúl olyan korszerű stimulációs eszközzel gyógyíthatják az újszülöttek sérült idegeit, amellyel kellő időben, azaz közvetlenül a születés után megkezdődhet a stimuláció, és így az idegek regenerálása is hatékonyabban végezhető.



- Nagy öröm számunkra, hogy a pénzintézet támogatása mellett kollégáink is évről-évre csatlakoznak a gyógyvarázs programhoz. Munkatársaink tavaly hetedik alkalommal ajánlották fel személyi jövedelemadójuk 1%-át a programnak, aminek köszönhetően most több, mint 600 ezer forint értékű műszerrel támogathatjuk a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának munkáját, és így a legkisebbek mihamarabbi gyógyulását, teljes életét" - mondta Halvaxné dr. Lőrinczy Zsuzsanna, a pénzintézet pécsi klasztervezetője.



- A bank dolgozói által felajánlott összegből vásárolt UROSTIM-PRO stimulátor az újszülöttek méhen belül vagy szülés közben szerzett idegsérülésének helyreállításában lesz hatalmas segítségünkre. Ezzel az eszközzel ugyanis időben felismerhető az sérülés, így megakadályozhatjuk a maradandó károsodást, a súlyos mozgáskorlátozottság kialakulását - mondta Dr. Funke Simone, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Neonatológiai Tanszékének vezetője.



A program az elmúlt tizenhárom évben 366 alkalommal segítette a hazai gyermekegészségügyi intézményeket, összesen közel 600 millió forint értékben. Ennek köszönhetően Baranya megyében kilenc kórházi osztály és mentőállomás gazdagodhatott összesen közel 20 millió forint értékű új műszerrel.