Takarítóeszközöket adott át a Pécsi Tudományegyetem gyakorlóiskolái számára a FÜGE

Ritka az, hogy sikeres, fiatal vállalkozók már a pályájuk elején a jótékonyságon, mások segítésén törjék a fejüket. Pécsett ezúttal mégis ez történt.



A FÜGE (Fiatal Üzletemberek Gazdasági Egyesülete) egy független szellemi műhely, amely baranyai, elsősorban pécsi vállalkozókat tömörít a gazdasági élet legkülönbözőbb szegmenseiből. Tagjai között megtalálható egyéni vállalkozó, de milliárdos forgalmat bonyolító nagyvállalkozó is. A civil közösség célja, hogy tagjai összefogásával, innovatív kezdeményezéseivel hozzájáruljon a gazdasági élet erősödéséhez, de lakókörnyezetük életminőségének emeléséhez is.



Csizmár Péter, a FÜGE elnöke az eszközök átadása kapcsán elmondta: „Az oberwarti kórházzal több éve működik együtt egyesületünk néhány tagja. Ennek köszönhetően korábban már kórházi ágyakat és számítástechnikai eszközöket is adományoztunk hazai egészségügyi intézmények számára. Ezúttal 22 darab, összesen mintegy kétmillió forint értékű takarítókocsit szereztünk be annak érdekében, hogy alig használt eszközök kerülhessenek magyar intézményekhez, amelyek hasznosak és nélkülözhetetlenek a számukra. A FÜGE tagok példás összefogása kellett ahhoz, hogy a fenti tételből 10 darab a PTE gyakorló iskoláihoz kerüljön, ahol néhány tagunk gyermeke is tanul. Mi így tudjuk meghálálni a magas színvonalú oktatást, gyermekeink kitűnő képzését és nevelését."

Kulcsár Tünde, a PTE Műszaki Szolgáltatási Igazgatóság munkatársa megköszönte a gyakorlóiskolák nevében a segítséget. Elmondta, a tíz darab takarítókocsit haladéktalanul szolgálatba állítják, hogy a gyerekek szeptemberre patyolattiszta épületekbe érkezhessenek vissza a nyarat követően.