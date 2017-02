Százhúszmillióból fejlesztették az egyetem kutatóközpontjának virológiai laboratóriumát

A pályázatból megvalósult fejlesztés eredményeként, a Pécsi Tudományegyetem BSL-4 szintű virológiai kutatólaboratóriuma a Közép-európai régió legmodernebb, a kor minden labortechnológiai, biobiztonsági és biztonságtechnikai követelményeinek megfelelő egyetemi fenntartású, kutatási egységévé vált.



2016 júliusában a Pécsi Tudományegyetem elindította új infrastrukturális és tudományos projektjét, amely a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg, 120,21 millió forint európai uniós támogatással. A projekt célja a Pécsi Tudományegyetem kötelékén belül működő magas biológiai biztonsági szintű virológiai laboratórium infrastrukturális fejlesztése volt, melynek révén a laboratórium csatlakozhat a rendkívül szigorú feltételrendszert teljesítő európai BSL-4 laboratóriumi hálózatokhoz.



A pályázat keretében egyrészt több nagy értékű kutatási eszközt, ultracentrifugát, kutatómikroszkópot, fertőtlenítő berendezést szereztek be , másrészt a laboratórium infrastrukturális, gépészeti elemei is megújultak. A pályázat egyik célkitűzésének megfelelően, a laboratórium megfelelőség értékelése is lezajlott a közelmúltban a hazai és nemzetközi szempontrendszer szigorú felülvizsgálata szerint.

A kutatólaboratórium elsősorban az állatokról emberekre terjedő vírusok vizsgálatával foglalkozik, mint például a kullancsok által terjesztett agyhártya- és agyvelőgyulladás vírusa, a hantavírusok, vagy akár a Nyugat-nílusi láz vírusa. A fejlesztés eredményeként a laboratórium a legmagasabb biobiztonsági szinten működik, így képes felvenni a harcot a modern világot fenyegető fertőző betegségek bármelyikével. Olyan vírusok kutatását teszi így lehetővé, mint a mindenki számára már ismertté vált Ebola vírus, a kevésbé ismert, de nem kevésbé veszélyes Nipah vírus és a Lassa láz vírusa, vagy akár a hazánkat is egyre jobban fenyegető Krími-kongói vérzéses láz vírusa. A laboratóriumban dolgozó munkatársak a már ismert kórokozók tanulmányozása mellett új vírusok után is kutatnak , melyek akár a jövő fenyegető járványainak főszereplőivé is válhatnak. A kutatás mellett, szükség esetén a laboratórium részt vesz a hazai védelmi- biztonsági szervek munkájában is, valamint aktív résztvevője a hazai kutatóképzésnek, a kutatói utánpótlás nevelésének.

A laboratóriumi fejlesztés a Pécsi Tudományegyetem kiemelt kutatási centrumában, a Szentágothai János Kutatóközpontban valósult meg, amely korszerű, nemzetközi tudományszervezési és menedzsment normák szerint 2012-ben átadott kutatási centrum. A kutatóközpontban az élettudományi, élettelen természettudományi, valamint környezettudományi oktatás, kutatás és innováció területén szolgálják a hazai felsőoktatás és tudományos élet erősítését.