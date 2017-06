PTE-s diákok nyerték a Betonkenu Kupát, a debrecenieket is beelőzték

A június 22-23. között Budapesten, a Lágymányosi-öbölben rendezett különleges megmérettetésen, a VI. Magyar MAPEI Betonkenu Kupán nyolc egyetemi és hat vállalati csapat vett részt.



A versenyt végül a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kara (PTE MIK) nyerte, megelőzve a debrecenieket és a győrieket. Az épített hídra és a kitartó munkára a legbüszkébbek a pécsiek.

Az évek óta meghirdetett rangos versengés az egyetemeken szerveződő műszaki szakmai csapatoknak és céges szakmérnöki csapatoknak ad lehetőséget arra, hogy mérnöki tudásuk mellett játékos sportteljesítményüket is megcsillogtassák. A PTE MIK csapata tavaly csatlakozott először a megmérettetéshez.

Több versenyszámot is hirdettek a szervezők, a legfőbb a csapatok által készített betonkenuval való futam, de a MIK csapatának szívéhez legközelebb a hídkészítési verseny állt. Ennek során egy maximum 80 kg önsúlyú, cement kötésű hidat kellett készíteni úgy, hogy 6 cm-nél hosszabb szálakat nem tartalmazhatott a szerkezet, ami azért nehéz, mert a betonnak csekély húzószilárdsága van. 75 kg terhelést kellett, hogy elbírjon a megépült szerkezet. A PTE Műszaki és Informatikai Kar építőmérnökökből álló csapata egy közel 4,5 méter hosszúságú hidat készített, amivel a legnagyobb fesztávú hídnak járó különdíjat is elnyerték.

A betonkenuval a csapatoknak négy futamot kellett teljesíteniük egy nagyjából 300 méter hosszú pályán. A futamon elért helyezés alapján kaptak pontot. Férfi, női és vegyes páros is versenyzett a kenukban. A műszaki verseny egyben sportesemény is, ezért az eredmény nemcsak a műszaki felkészültségen, hanem a tényleges sportteljesítményen is múlott. A győzelemhez végül az vezetett, hogy minden kategóriában egyenletesen jó teljesítményt nyújtott a csapat, ezzel összesítésben a Pécsi Tudományegyetem építőmérnök csapata végzett az élen.

„A hallgatóinknak és az oktatóknak is sok ideje és energiája fekszik ebben a versenyben. Külön büszke vagyok arra, hogy a csapatunk fele úgy csinálta végig a felkészülést, hogy a verseny után pár nappal teljesítették a záróvizsgájukat. Hálás vagyok azoknak a hallgatóknak is, akik annak ellenére segítették a csapatot, hogy tudták, nem fognak tudni részt venni a viadalon. Kitartó munkánk a sorssal szövetkezve úsztatott minket e siker felé!" - mondta el Kárpáti Kinga, a MIK mesteroktatója, a csapat oktatói tagja.

Második helyen a Debreceni Egyetem, a harmadikon pedig a győri Széchenyi István Egyetem végzett.

A PTE MIK csapat tagjai:

Lőke Luca, Németh Szimonetta, Papp Katalin, Tuzok Ramóna, Dömötör Viktor, Kruzslicz István, Kulman Balázs, Leitner Roland, Máté Attila, Nagy Tamás, Balogh Levente, Fuchs Dániel, Füzy Marcell, Rácz Attila

A kenu és a híd megtekinthető lesz a Kutatók Éjszakáján, szeptember 29-én a Műszaki és Informatikai Kar Boszorkány úti aulájában.

A csapat részvételét a Pécsi Tudományegyetem mellett a következő támogatók tették lehetővé: Csomiép Kft., Duna-Dráva Cement Kft., Lafarge Cement Kft, Lambda Systeme Kft., Sika Hungária Kft., Tytan Professional, Vertikor-Alpin Kft.