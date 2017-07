Pécsi gyermekorvosok több mint hárommillió forintot gyűjtöttek a klinikának

Sikeres volt a Pécsi Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinikájának gyógyító szakemberei által kezdeményezett és a város által felkarolt adománygyűjtési akció. Ennek népszerűsítése érdekében ugyanis futócsapatot indítottak a szakemberek az Ultrabalaton futóversenyen. Több mint hárommillió forint gyűlt össze, amiből más eszközök mellett két, egyenként közel másfélmillió forintba kerülő vénaszkennert is vásárolnak két pécsi intézményegység számára.

Mindezt az akció védnöke, dr. Őri László alpolgármester jelentette be csütörtökön a pécsi városházán.

- Jól mutatja egy társadalom érettségét, hogyan viszonyul a nehéz helyzetben levő, olykor beteg tagjaihoz, miként képes az összefogásra. A klinika orvosai szép példát mutatnak, hiszen amellett, hogy a nehezebbik utat választva hazánkban gyógyítanak, láthatóan szenvedéllyel, elhivatottsággal párosul tevékenységük - mondta a városvezető.

Őri László, aki kisgyerekes apaként maga is csatlakozott a jótékonysági adománygyűjtéshez, bejelentette: olyan eszközöket tud vásárolni a befolyó több mint hárommillió forintból az intézmény, amelyek az alapellátáson felül pluszt nyújtanak a Pécsett kezelt kis betegeknek. A két egységbe szeptemberben érkező két vénaszkenner segítségével gyorsabb, egyszerűbb, komfortosabb lesz az ellátás.

Dr. Horváth Gábor gyermekgyógyász rezidens, a futócsapat tagja azt mondta, a jövőben több hasonló akciót is terveznek, hiszen a készülékeken kívül más eszközökkel is emelni szeretnék a munkájuk minőségét, segíteni szeretnék betegek gyógyulását. Ehhez, mondta, óriási segítséget ad, hogy a város is támogatást nyújt az ilyen kampányokban.