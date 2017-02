Nem volt zökkenőmentes az egyetemi órafelvétel, de végül megoldódott a probléma

A most futó tanév tavaszi félévének előkészítése jelenleg is zajlik a PTE-n. A munka jelentős része az Egyetem elektronikus nyilvántartásában, a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben folyik. A februári félévkezdés különösen izgalmas a tanulmányi rendszer szempontjából, mivel a 20 ezer hallgatót és a mintegy kétezer oktatót és adminisztrátori kört érintő feladatot kell menedzselni kevesebb mint három hét alatt, úgy, hogy az előző félév zárása, vizsgaidőszaka még zajlik. Nem is ment mindig zökkenőmentesen.

Facebookon, a különböző egyetemi csoportokban kértek egymástól segítséget hétfőn az egyetemisták , ugyanis többjük nem tudta felvenni a kötelező órákat a rendszer lassúsága miatt. Később több kurzust is újra kiírtak, így végül megoldódott a probléma.

Az egyetemen érdeklődésünkre elmondták, hogy ebben a feszített időszakban mindent megtesznek annak érdekében, hogy a belépett felhasználók - függetlenül attól, hogy vizsgára szeretnének-e jelentkezni, vagy a következő félév tárgyait akarják felvenni - az ügyeiket gyorsan és hatékonyan tudják intézni a tanulmányi rendszerben.

Az egyetem valamennyi szervezeti egysége jól és fegyelmezetten készült fel a második félévre, de sajnos az elmúlt egy hétben két alkalommal volt tapasztalható szolgáltatás kiesés a Neptunban, ezek azonban havária-események voltak, és nem függtek össze a Neptunban végzett félévzárási és félév-előkészítési munkákkal. A hiba okainak feltárása - a fejlesztő céggel közösen - folyamatban van.

Több, úgynevezett lefagyás azóta nem volt tapasztalható, a precíz és körültekintő előkészületeknek köszönhetően a jelentős hallgatói aktivitásokat is kezelni tudják az egyetem hardver és szoftver erőforrásai.

Az előkészületek eredményességét mi sem mutatja jobban, hogy valamennyi karon elkezdődött a tanév tavaszi félévére a bejelentkezés, és kilenc kar esetében csaknem 110.000 kurzusfelvétel történt ezidáig . Ez azt jelenti, hogy - a korábbi évek adatai szerint - az ilyenkor szokásos kurzusfelvételek már rendben megtörténtek a tanulmányi rendszerben.

A tavaszi félév február 6-án indul, azonban a hallgatóknak - karonként változó határidőig - még az azt követő napokon is van lehetőségük kurzusokat felvenni.

Képünk illusztráció.