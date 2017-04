Megvan a PTE hangja: meglepetésre nem Bódis József, hanem egy norvég diák a befutó

Megadták a módját az első PTE Hangja tehetségkutató verseny csütörtökön este rendezett döntőjének. A hosszú lábú, koktélruhás nőktől a kockás inges egyetemistákig mindenki jelen volt, hogy meghallgassa a legkiválóbb hangú egyetemistákat.



Volt, aki azért jött el, mert a testvérének szurkolt, vagy épp a barátját szerette volna meghallgatni, de sokan érkeztek pusztán szórakozásból a kék dekor fényben úszó E78-ba.

A megnyitót Dr. Bódis József a Pécsi Tudományegyetem rektora kezdte, aki hangsúlyozta, bízik a rendezvény sikerességében és abban, hogy ezzel egy új egyetemi hagyományt teremtve évről évre megrendezik majd a versenyt . Hozzátette, csalódott, amikor először hallotta a kezdeményezésről, mert egészen addig azt hitte, hogy ő az egyetem hangja.

Ők zsűriztek A zsűri pécsiekből állt. A szakmai triót Vermes Tímea színésznő, Lakner Tamás Liszt Ferenc-díjas magyar karnagy, és Beck Zoltán, a 30Y frontembere alkotta.

A döntőbe tizenkettő hazai és külföldi diák került be, akik több szűrőn jól teljesítve jutottak el a PTE Hangja színpadáig. A fellépők számára zenekar biztosította az élő zenét mindvégig.

Egymást követték a tehetséges hallgatók, akiket a zsűri egyesével véleményezett minden egyes szám után. Igazából az egészet egy mini X-Faktorhoz lehet hasonlítani, azzal a különbséggel, hogy itt minden versenyző a Pécsi Tudományegyetem tanulója.



A végére bebizonyosodott, hogy az előválogatón jól tették a dolgukat a döntést hozók, mivel egy árva hamis hangot sem véltünk kihallani. Elegáns huszonévesek adtak elő olyan dalokat, mint Katie Melua - Shy Boy és hasonló kortárs popzenészek számait.