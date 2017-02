Már az egyetemről is többet megtudhatnak a Pécs Pontba betérő turisták

Páva Zsolt, Pécs polgármestere, Udvardy György megyéspüspök és Bódis József, a Pécsi Tudományegyetem (PTE) rektora adta át kedden délelőtt a pécsi Széchenyi téren a PTE InfoPontot.



Az InfoPont azt a célt szolgálja a mai naptól, hogy a városlakók és a Pécsre érkező turisták, vagy akár a külföldi egyetemi hallgatók első kézből szerezhessenek információt a város mellett az egyetemről, de igény esetén akár PTE-relikviákat is tudnak majd vásárolni az ide betérők. Arról is tájékoztatták a közvéleményt, hogy színes programokkal készülnek a pécsi egyetemalapítás 650., jubileumi évében, melyek a tudományos konferenciáktól a világszínvonalú hangversenyig igen széles palettán szolgálhatják a hazai felsőoktatás és a magyar kultúra népszerűsítését.

Az Országgyűlés tavaly döntött arról, hogy a Pécsi Tudományegyetem alapításának 650 éves jubileuma alkalmából szeptember 1. napját a Magyar Felsőoktatás Napjává, a pécsi egyetemalapítás emléknapjává nyilvánítja. Az indoklás szerint mindez nagyban elősegíti a magyar felsőoktatás történelmi korokon átívelő nemzetközi úttörő szerepének hangsúlyozását, így a magyar tudomány eredményei, a magyar felsőoktatás nemzeti örökséggé válik.

A sajtótájékoztatóval egybekötött ünnepélyes átadáson elhangzott, hogy szeretnék méltó módon kifejezni tiszteletüket az egyetem alapítói előtt, és ennek érdekében számos színvonalas programmal készülnek a szervezők, nemcsak az alapítás napjára, tehát szeptember elsejére koncentráltan, hanem egész évben.

A teljesség igénye nélkül a jubileumi ünnepségsorozat keretében Pécsett rendezik meg a Magna Charta Observatory nemzetközi rektori konferenciát és a Magyarok II. Kulturális Világtalálkozóját, de a Nemzeti Agykutatási Program zárókonferenciájának is Pécs ad majd otthont. A fiatalok számára kiemelt esemény lesz a jubileum által áthatott Pécsi Egyetemi Napok, valamint az EFOTT, amelyet ugyan Velencén rendeznek, de a Pécsi Tudományegyetem lesz a hivatalos házigazda. Szintén színes és fiatalos programnak ígérkezik a Nemzetközi Tavasz (International Spring) elnevezésű rendezvénysorozat, melynek keretében tematikus napok foglalkoznak majd Ázsia, Észak-Amerika vagy éppen Afrika kulturális és tudományos értékeivel, valamint a migrációs helyzettel, sőt, rendeznek diplomata kerekasztalt is, melyen a nemzetközi politika egy-egy kiemelten aktuális kérdését vitatják meg majd a résztvevők.

Szeptember elsején a várossal és az egyházmegyével közös díszünnepség részeként avatják majd fel az egyetemalapító Vilmos püspök és Nagy Lajos király szoborkompozícióját, de a művészet kedvelői további élményekkel gazdagodhatnak: a PTE Művészeti Kara egy Ünnepi Oratóriummal, míg a Janus Egyetemi Színház egy Janus Pannonius életéről szóló korhű színdarabbal készül a jubileumra. Ha mindehhez azt is hozzátesszük, hogy a pécsi egyetem világhírű operaénekes díszdoktora, Placido Domingo korábban kijelentette, hogy ő is aktív résztvevője szeretne lenni az ünnepségsorozatnak, akkor valóban nem túlzás, hogy a pezsgő kulturális élete miatt kedvelt Pécs idén az eddigieknél is színesebb kínálattal készül a kerek évfordulóra.

A most átadott PTE InfoPont a város szívében, a népszerű Pécs Pontban kapott helyet, és azt a célt szolgálja, hogy a városról szóló információk mellett Magyarország első egyeteméről is pontos és részletes válaszokat kaphassanak az érdeklődők. Az egyetemi ajándéktárgyakkal is bővül ezáltal a Pécs Pont amúgy is gazdag kínálata, így például a közkedvelt PTE-s pulcsiért sem kell immár a Széchenyi térnél messzebb menni. A Pécsi Tudományegyetem külföldi hallgatóinak a száma az elmúlt években rohamosan nőtt, és a Modern Városok Program keretében is kimondott célkitűzés, hogy 2020-ra a számuk elérje az ötezer főt. A Pécs Pont immár nekik is praktikus célpont lehet, hiszen a városról és az egyetemről egyszerre szerezhetik meg a számukra releváns információkat.