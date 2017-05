Jövő héten bárki megismerheti a PTE-s innovációkat

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) innovatív kutatócsoportjai, díjazott kutatói és céges partnerei mutatkoznak be a felsőoktatási intézmény Szentágothai János Kutatóközpontjában hétfőn és kedden.

Az MTI-hez eljuttatott tájékoztató szerint a nyitónapon a PTE innovációs díjának várományosaié lesz a főszerep, ők támogatásban részesített ötleteiket mutatják majd be a közönségnek.



Ugyancsak hétfőn ismerhetik meg az érdeklődők a helyi innovációs ökoszisztéma kiépítéséhez a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programból támogatást elnyert Negos Zrt. projektjét, illetve bemutatkozik az infokommunikációs start-upokat támogató Input program - írták a közleményben, amelyben arra is kitértek, hogy aznap tartják a PTE kiválósági centrumjainak beszámolóját is.



Hozzátették: kedden az egyetemi kutatócsoportok és a vállalatok közötti együttműködések kialakítását, elmélyítését szolgáló workshopokat rendeznek, ezeken az információtechnológiai, a háromdimenziós, a fogászati és a műszergyártási innovációk kerülnek fókuszba.



A PTE azt is jelezte, mindkét nap innovációs kiállítást is láthatnak a résztvevők, akik a többi között vezérelt drónokkal, háromdimenziós nyomtatókkal és újszerű orvostechnológiai műszerekkel ismerkedhetnek meg.