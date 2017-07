Idén csaknem 13 ezren jelentkeztek a PTE-re - Egyre népszerűbb a grafikusművészi képzés

Az idei általános felvételi eljárásban a Pécsi Tudományegyetemre csaknem 13 ezren adták be jelentkezésüket. A felvételizők között az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is népszerű az orvosi, a fogorvosi, a jogász és a gyógyszerész szak, de ezúttal grafikusművésznek is sokan jelentkeztek.



Hamarosan újra megtelik frissen érettségizett fiatalokkal a Széchenyi téren, július 26-án tartják ugyanis a Pécsi Tudományegyetem Pont Ott Partiját . A felvételi ponthatárok kihirdetésekor kiderül, kiknek sikerült bejutniuk a megcélzott képzésekre.

Lengvárszky Attila, a PTE oktatási igazgatója érdeklődésünkre közölte, csaknem 13 ezren gondolták úgy, hogy Pécsett szeretnének továbbtanulni, ráadásul örvendetes, hogy a jelentkezők mintegy fele - 6227 fiatal - az első helyen jelölte meg az intézményt .

- Reméljük, hogy a sorrendmódosítás lehetőségével élve tovább növekedik ez a szám, például a Rektori Ösztöndíj hatására - fogalmazott az igazgató, hozzátéve, hogy a jelentkezésiek száma országosan szinten és a PTE-n is kis csökkenést mutat, de a pécsi universitas ennek ellenére egy helyet javított az első helyes jelentkezések rangsorában, jelenleg ötödik az egyetemek között .

A legnépszerűbb szakok idén is az osztatlan képzéseken találhatók, így az általános orvos, a fogorvos és a gyógyszerész szak mellett a jogász képzésre a legnagyobb a túljelentkezés, de - talán kissé meglepő módon - grafikusművésznek sokan akarnak tanulni.

Töretlen a külföldiek érdeklődése Ami a külföldieket illeti, legnagyobb részük nem a magyar hallgatókkal együtt felvételizik, az őket érintő eljárások még zajlanak. - Már most elmondható, hogy körükben továbbra is nagy az érdeklődés az orvos-, fogorvos- és gyógyszerészképzések iránt, de a Stipendium Hungaricum ösztöndíjjal érkezők száma is várhatóan tovább emelkedik majd - mondta Lengvárszky Attila.

- Az alapképzéseken is hasonló a trend az előző években tapasztaltakhoz képest. Az egészségügyi területen az ápolás és betegellátás, az orvosi diagnosztikai analitikus, a bölcsészeknél a pszichológia és az anglisztika, a gazdaságtudományi területen a gazdálkodási és menedzsment, a pénzügy és számvitel, a kereskedelem és marketing, valamint a turizmus-vendéglátás a legvonzóbb . A sport- és a természettudomány területén a sport- és rekreációszervezés, a biológia és a programtervező informatikus, míg a műszaki területen a mérnökinformatikus, a gépészmérnöki, az építőmérnöki és a villamosmérnöki szakok a legnépszerűbbek - tájékoztatott Lengvárszky Attila.

Az oktatási igazgató hangsúlyozta, hogy a tanárképzések, a tanítóképzés és az óvodapedagógus képzések iránt is egyre nagyobb az érdeklődés , ugyanakkor a mesterképzéseken is a műszaki, az egészségtudományi és a gazdasági szakok népszerűek kiemelten.

Képünk: illusztráció, egy korábbi ponthúzó partin készült.