Három napig Pécs lesz a sürgősségi ellátás oktatóbázisa, öt országból érkeznek oktatók

Az Európai Trauma Tanfolyam (European Trauma Course, ETC) az európai székhelyű, balesetet szenvedett súlyos betegek ellátásáért felelős, nagy nemzetközi szervezetek kezdeményezésére és együttműködésével jött létre. Magyarország hetedik Európai Trauma Tanfolyamát 2017. január 5-7. között Pécsett tartják.



A nemzetközi traumatológiai oktatásban évtizedek óta jelen van az amerikai származású Advanced Trauma Life Support (ATLS) tanfolyam, amely minden további, hasonló profilú továbbképzésnek is az alapjául szolgál. Ezen tanfolyamok vitathatatlan érdeme a standardizált és szisztematikus betegvizsgálat ún. "ABCDE" rendszerének kidolgozása és népszerűsítése, melynek célja a potenciálisan életveszélyes sérülések mielőbbi felismerése és ellátása az egész testet ért sérülések alapos és rendszeres feltérképezése mellett.

Az utóbbi időben azonban - a rendszeres frissítések ellenére is - számos kritika érte az ATLS tanfolyamokat. Ennek oka egyrészt a tanfolyamrendszer merevsége, másrészt a tanfolyam felnőttpedagógiai szempontból kissé elavult felépítése, az interaktív szimulációs gyakorlatok alacsony száma, a túlzott amerikai szemlélet, valamint a csapatmunkára és a kommunikációra fordított kevés figyelem volt.

Mindezek miatt a nagy európai szervezetek szükségét érezték egy európai szemléletű, modern baleseti tanfolyam megalkotásának. Erőfeszítéseik eredményeként üdvözölhetjük 2014-töl már Magyarországon is az ETC-t. A tanfolyam elsődleges célközönsége a súlyos balesetet szenvedett betegek primer kórházi ellátását végző szakemberek, vagyis a sürgősségi orvosok, sebészek, baleseti sebészek, altatóorvosok, és a hozzájuk kapcsolódó társszakmák érin-tett képviselőinek köre. A tanfolyam során mindegyikük a saját tapasztalatát és szakirányú tudását is felhasználva, számos szimulációs gyakorlat során fejleszti tovább az ABCDE koncepció megtartásával az eddig megismert vertikális, egyedi ellátási tevékenységet egy horizontális, csapatmunkán alapuló ellátási formára.

A gyakorlatok során a résztvevőknek lehetőségük nyílik gyakorolni az egyes csapattagokra, illetve a team vezetőjére háruló feladatokat is. A tanultakról a tanfolyam végén elméleti és szimulációs gyakorlati vizsgán is számot adnak. A vizsgák sikeres teljesítését követően egy nemzetközileg elismert és nyilvántartott diplomát kapnak kézhez. A tanfolyam során kiemelkedő teljesítményt mutató hallgatóknak lehetőségük nyílik arra, hogy egy instruktorképző tanfolyam elvégzése után önmaguk is oktatóként tevékenykedhessenek tovább bármelyik európai ETC tanfolyamon.

Magyarország hetedik ETC tanfolyamát 2017. január 5-7. között Pécsett rendezik, mellyel kapcsolatban Verzár Zsófia, a Pécsi Tudományegyetem Sürgősségi Orvostani Tanszék vezetője, a tanfolyam egyik oktatója elmondta: „Jól jelzi az esemény nemzetközi és gyakorlat-orientált jellegét, hogy öt országból érkeznek az oktatók, és 32 szimulációs gyakorlatot végeznek majd el a résztvevők.

A tanfolyam magyarországi bevezetésében jelentős szerepet játszott a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara, az Országos Baleseti Sebészeti Intézet, egyes közhasznú szervezetek, valamint a European Resuscitation Council (ERC) nemzetközi oktatógárdája.

A kezdeményezés hosszútávú célja egy olyan, minden érintett szakember számára elérhető, a nemzetközi ellátásban működő rendszer hazai elterjesztése, amely elősegíti a súlyos balesetet szenvedett betegek egységesített, modern, szakszerű ellátási elveinek népszerűsítését és oktatását, ezáltal hozzájárul a szakellátás minőségi fejlődéséhez és a betegbiztonság fokozásához." - fejtette ki Verzár Zsófia.

Képünk illusztráció.