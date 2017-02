Focibírókat is képeznek a tavaszi szemeszterben a Pécsi Tudományegyetemen

A 2016-2017-es tanév tavaszi szemeszterében labdarúgójátékvezető-képzés indul a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karán (PTE-ETK) - jelentették be kedden sajtótájékoztatón a baranyai megyeszékhelyen.



A felsőoktatási intézmény pécsi és zalaegerszegi képzési helyein induló, a PTE többi karának hallgatója számára is felvehető 13 hetes kurzus sikeres teljesítői a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) utánpótlás játékvezetőivé és játékvezető-asszisztenseivé válhatnak - ismertette Ács Pongrác, az ETK oktatási dékánhelyettese.

A következő félévben igény szerint a kurzust az egyetem kaposvári és szombathelyi képzési központjaiban is meghirdetik - tette hozzá. Puhl Sándor, az MLSZ játékvezetői bizottságának tagja - akit négyszer választottak meg a világ legjobb játékvezetőjének - a sport egészségmegőrzésben, a betegségek megelőzésében játszott szerepét kiemelve azt mondta: "úgy lesz minél kevesebb kórházi ágyra szükség, ha minél egészségesebben élnek az emberek" és ehhez "a játékvezetés is hozzájárul".



Lényeges szempontnak nevezte, hogy az ETK kutatómunkájával a játékvezetést is segíti, tudományosan alátámasztva a gyakorlatban végzett munkát. A pályaalkalmassági kritériumokra kitérve Puhl Sándor jelezte: a játékvezetőkre jelentős pszichológiai nyomás nehezedik a csapatok és a szurkolók részéről is.



Betlehem József dékán hangsúlyozta, hogy egyre professzionálisabban kell érteni a labdarúgáshoz, ami megköveteli, hogy megfelelő szakmai tudás, felkészültség legyen mögötte. Takács Gyula, a PTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának elnöke közölte: a játékvezetőként dolgozó hallgatók pénzkereseti lehetőséghez is juthatnak. Ács Pongrác szerint ez a mérkőzések számától függően akár 50-100 ezer forintot is jelenthet számukra. Bogyay Zoltán, az MLSZ baranyai igazgatója arról beszélt, hogy szükség van új játékvezetőkre, mivel számuk országosan csökken. Megemlítette, hogy a megyében ugyanakkor 2010-től tavalyig több mint ötezerről mintegy 8100-ra nőtt a versenyengedélyes labdarúgók száma.