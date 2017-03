Emberek millióinak életminőségét javíthatják egy kutatásnak köszönhetően

A Pécsi Tudományegyetem a Debreceni Egyetemmel együtt sikeres pályázatot nyújtott be még tavaly, így a Széchenyi 2020 program részeként 2017. január másodika és 2020. december harmincegyedike között megvalósuló projekt összesen 1,3 milliárd Ft európai uniós támogatásban részesül. A projekt során megvalósuló fejlesztésnek köszönhetően összesen 12 új kutatóhely jön létre.



A Pécsi Tudományegyetem és a Debreceni Egyetem „excellence" munkacsoportjai által létrehozott Stratégiai Műhely célja egy többszintű kísérletes mátrix alkalmazása, melynek során peptid mediátorok élettani és a krónikus, több szervrendszert érintő, gyulladással, kóros immunválasszal és fájdalommal járó betegségekben betöltött kóroki szerepének meghatározása történik.

E cél elérése érdekében a Műhely egy teljes mértékben eredeti szemléletet kíván meghonosítani, amely rendszerszinten vizsgálja az endogén peptidek szerepét a betegségek patológiájában, diagnózisában, prevenciójában és személyre szabott terápiájában. A bemutatandó multidiszciplináris platform alkalmazásával a projekt így jelentős mértékben hozzájárul a hazai tudásbázisok K+F kapacitásának erősítéséhez és nemzetközileg is magas színvonalú kutatási eredmények létrejöttéhez.

A projekt megvalósulása során születendő eredmények várhatóan adatokat szolgáltatnak a peptiderg szignalizáció jellegzetességeiről, valamint feltárják különféle szisztémás megbetegedésekben a peptid-hálózatok megváltozásának kóroki jelentőségét.

Reglődi Dóra, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanára, a projekt szakmai vezetője elmondta: „Ezen felfedező kutatási eredményeken túl a projekt kivitelezése egyértelmű transzlációs relevanciával is bír, hiszen az újonnan feltárt mechanizmusok és molekulák jó eséllyel szerepelhetnek a betegségek jövőbeli diagnosztikájában, prevenciójában, valamint a pre-klinikai eredményeiken alapuló klinikai kísérletek kedvező kimenetele esetén, azok terápiájában is. Amennyiben ez sikeresen megvalósul, úgy az eredmények nemcsak egyértelmű társadalmi jelentőséggel bírnak majd, hiszen emberek millióinak életminőségét javíthatják Magyarországon és a világon egyaránt, de kézzelfogható anyagi és gazdasági haszonnal is kecsegtetnek." - hangsúlyozta a professzor.

Képünk illusztráció.