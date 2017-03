Az egyetemre költöznek a külföldi hallgatók országai a jubileum alkalmából

Változatos programokkal érkezik a Nemzetközi Tavasz a Pécsi Tudományegyetemre. A 650 éves jubileum programsorozatán belül három hónapon át különböző módon ismerhetjük meg közelebbről valamennyi PTE-hallgató szülőhazáját.

A Pécsi Tudományegyetemen több mint 3800 külföldi hallgató tanul, akik összesen 105 országból érkeztek Pécsre. Ismereteink az ő kultúrájukról, országaikról sokszor hiányosak, de talán akadnak olyanok is, amelyekről szinte semmit sem tudunk. A Nemzetközi Tavasz programjainak egyik legfőbb célja, hogy a közöttünk, velünk élő külföldi hallgatókat kicsit közelebbről megismerjük , akár úgy, hogy személyesen találkozunk velük valamelyik programon, vagy úgy, hogy többet tudunk meg arról az országról, kultúrkörről, ahonnan Pécsre érkeztek, hogy egyetemi éveiket nálunk töltsék.

A pécsi egyetemalapítás 650 éves jubileumi programsorozatának keretében szervezett, három hónapon át tartó Nemzetközi Tavasz márciusi, áprilisi és májusi kiállításain, koncertjein, előadásain Ázsia, Észak-Amerika, Afrika, Európa és Latin-Amerika országaival ismerkedhetünk meg. A programokat az egyetem Külügyi Igazgatósága kilenc nagykövetséggel, több külföldi kulturális intézettel és a PTE számos kutatóközpontjával, tanszékével közösen szervezi. A hagyományos Nemzetközi Est és a Skandináv Filmhét kivételével a programokon a részvétel ingyenes, a legtöbb program a városi közönség számára is nyitott.

A Nemzetközi Tavasz első eseménye a PTE Általános Orvostudományi Kar Angol-Német Hallgatói Önkormányzatának immár huszonhárom éves hagyománnyal bíró Nemzetközi Estje március 11-én az Expo Centerben. A szervezők a teljes bevételt ezúttal is jótékony célra fordítják .

A március 20-án kezdődő Ázsia Napok programjában India, Irán, Indonézia, Kína és Mongólia kerül a középpontba. A Tudásközpontban március 20-án a hagyományos kínai orvoslásban használt gyógynövényekről tudhatjuk meg, hogy milyen lehetőségeket nyújtanak egészségünk megőrzésére, és egy kínai gyógynövény-kiállítás is látható lesz ugyanitt április 2-ig. A perzsa újév (Noruz) hagyományával ismerkedhetünk a PTE ÁOK Dr. Romhányi György Aulában: iráni hallgatók készítik el azt az újévi asztalt, amely március 21-től 13 napon át lesz itt látható. Szintén részt vesznek és hagyományos mongóliai hangszereket mutatnak be a PTE-n tanuló külföldi hallgatók a Kossuth téren március 24-én felállított mongol jurta (Ger) megnyitóján.

A Művészetek és Irodalom Házában március 23-án Indonézia csodás, egzotikus világát idézik fel az este során, indonéz táncosokkal, zenészekkel, és nem utolsósorban egy kis indonéz ételkóstolóval, így a látogatók minden érzékszerve e távoli tájakon kalandozhat ezen az estén.

Március 28-án az Észak-Amerikai Napok keretében a kanadai tanulmányi lehetőségekkel ismerkedhetünk, és az egyetemen előadást tart Isabelle Poupart kanadai nagykövetasszony is. Március 29-én pedig az USA nagykövetségének jóvoltából ingyenes koncerten is részt vehetünk: a Balázs Elemér Group a Zsolnay Negyed E78 termében lép fel és az 50'-es, 60'-as évek jazzmuzsikáját hozza el Pécsre.

Az Afrika Napok programjában április 6-án lehetőségünk nyílik még ingyenes afrikai dob- és tánctanulásra is, a szintén az E78-ban megrendezett African Nighton, ahol az este során táncbemutatót is láthatunk. Az esti bulihoz ugyanitt egy szenegáli Dj adja a zenei aláfestést. Ugyanezen a napon délután a Magyar Afrika Társaság a PTE ÁOK aulájában több előadás és egy könyvbemutató segítségével tárja elénk az afrikai orvosmissziók és az önkéntes munka nehézségeit és örömeit. De ugyanitt lesz tanzániai zenei bemutató, afrikai hajfonás és arcfestés is, amelyre a gyerekeket is várják.

Afrikában több pécsi fotós járt már, közülük hatan állítják ki képeiket a Tudásközpont aulájában, ahol április 7-től 29-ig bepillantást nyerhetünk a kontinens mindennapjaiba, Afrika számos szegletének magával ragadó értékeibe és meghatározó változásaiba. Klotz Mihály fotográfus maszájokról készített képeit pedig a Zsolnay Negyed Kemence Galériájában láthatjuk 2 héten át, április 12-től.

Az április végén szervezett Európa Napok egyik legérdekesebb programja az Apolló Moziban a svéd, a norvég és a dán nagykövetség segítségével megszervezett Skandináv Filmhét, ahol a filmekre egységesen 500 forintos jelképes összegért lehet majd jegyet váltani. A héten ismerkedhetünk még az orosz kultúrával, lesz például Karéliából érkező bábelőadás és játékkiállítás is, de közvetlen szomszédunk, Szerbia is jelen lesz, hiszen a PTE egyik legfontosabb szerbiai partneregyeteme, az Újvidéki Egyetem is bemutatkozik a héten.

Latin-Amerikával a XVIII. PTE Ibero-Amerika Hét programjain ismerkedhetünk május első hetében. A közel 20 éves múlttal rendelkező egyetemi rendezvénysorozat legfontosabb része egy nemzetközi tudományos konferencia, de az elmaradhatatlan Fiesta Latina ebben az évben is nyitott lesz a nagyközönség számára.

A felsorolt programokon kívül még számos tudományos és ismeretterjesztő előadás várja az érdeklődőket, amelyekről a jubileum.pte.hu weboldalon mindenki bővebb információkat találhat.