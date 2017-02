A végzett hallgatók jó szívvel ajánlanák a PTE-t

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Marketing Osztálya immár hetedik éve végzi a Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR) kutatásait. A legfrissebb eredmények alapján a PTE-n végzett hallgatók közül százból 97-en ajánlanák a pécsi egyetemet barátaiknak, ismerőseiknek. A válaszadók közül sokan dicsőítették a várost, annak magával ragadó hangulatát, valamint a magas színvonalú képzést és a versenyképes diplomát.

Az alapításának 650. jubileumi évét idén ünneplő Pécsi Tudományegyetem Marketing Osztálya ezúttal is elvégezte a Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR) kutatásait, melynek során az egy, három és öt éve végzetteket kérdezték meg a munkaerő-piaci érvényesülésről, tapasztalatokról, az egyetemmel és annak környezetével kapcsolatos emlékeikről. A hallgatói motivációs vizsgálatban pedig a jelenlegi hallgatók elégedettségét, a tanulmányokhoz kapcsolódó véleményét, terveit vizsgálták és mérték a szakemberek. Összesen közel három és félezer választ dolgoztak fel, és vonták le ezekből a konzekvenciákat.

„Az eredmények alapján elmondható, hogy a végzettjeink első gondolatai az egyetemmel kapcsolatban pozitív tartalmúak, sokan asszociáltak a városra, Pécsre, és többeknél jelent meg első gondolatként a PTE szlogenje: „Magyarország első egyeteme" - összegezte az eredményeket Kuráth Gabriella, a kutatás vezetője. „A végzett hallgatóink 97%-a ajánlaná az egyetemet barátainak, ismerőseinek, a saját kart 88%, míg azt a szakot, amelyen végzett, 79%. A jelenlegi hallgatóink közül ötből négyen (80%) most is ugyanazt a szakot választanák, amelyen jelenleg tanulnak, vagyis elmondható, hogy a nagy többség a szerzett tapasztalatok és benyomások alapján újra ugyanazt a szakot jelölné meg, ha visszapörgethetné az idő kerekét, amelyet anno választott." - mondta el a Marketing Osztály vezetője.

A kutatás során megkérdezték a végzetteket, hogy mi az első gondolatuk a PTE-vel kapcsolatban. A válaszadók közül többen írták, hogy „jó ajánlólevél", vagy hogy „a PTE a legjobb választás", de a válaszok feldolgozásánál sok válaszban találkoztak a „magas színvonalú képzés, versenyképes diploma" asszociációkkal is. Egyértelmű, hogy a hallgatók számára a környezet legalább annyira hangsúlyos a választásnál, mint maga a képzés, és a diploma értéke. Erre utal az a tény is, hogy számos végzett utalt a várossal való szoros kapcsolatára: „Pécs a legjobb hely", vagy „élvezetes egyetemi évek egy gyönyörű városban" - írták többen is a kérdőívben.