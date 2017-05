A legtehetségesebbek közé került a műszaki és informatikai kar két hallgatója

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Műszaki és Informatikai Karának két hallgatója is bekerült a La femme által kiválasztott 50 tehetséges magyar fiatal közé.



A magazin azokat a harminc éven aluli tehetségeket karolja fel, akik kivételes adottságuk, szorgalmuk révén a jövő formálói, meghatározó személyiségei lehetnek Magyarországon és a világban. Nem egyszerűen csak ismertebbé akarják tenni őket és eredményeiket, hanem személyes fejlődésüket hat hónapos, egyénre szabott mentorprogrammal is segítik. A Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karának két hallgatója is ott van a TOP 50-ben.

Egyikük Sághegyi Adél Laura, építész, aki azt szeretné elérni, hogy épületei „ne csupán esztétikai értéket képviseljenek, hanem társadalmilag is hasznosak legyenek", és nagyon fontos missziója, hogy a fiatalok körében népszerűbbé tegye a vidéket. Tavaly év végén egy Sanghajban zajló építészeti versenyre hívták meg Adélt, a PTE építészmérnök hallgatóját. A fiatal tervező megnyerte a versenyt egy Pécsre álmodott szobrászműhely tervével.



Szintén a „kiválasztottak" közé került Fröhlich Balázs, villamosmérnök hallgató, aki soha sem félt a hibázástól, és aki szerint nagyon fontos, „hogy feltalálóként ne csak a kutatásra és a termékre koncentráljon, hanem a marketingre és az eladhatóságra is". Balázs tehetségére a PTE-n már korábban felfigyeltek, hiszen 2013-ban Átütő Tehetségek Ösztöndíjat vehetett át Bódis József rektortól.