Zuhogó esőben is több százan álltak sorba élelemért

Étolaj, tészta, rizs, tej, lekvár, konzervek, tisztítószer és friss meggy várta vasárnap délelőtt a rászorulókat Szegeden, a Roosevelt téren működő Centerke Adományozó Központban.



A Mátrix Közhasznú Alapítvány és a Karitáció Alapítvány háromszáz élelmiszercsomaggal segítette a nélkülöző családosokat, idős - egyedülállókat. A tonnányi élelmiszerre a támogatottak a szociális intézményeken keresztül élelmiszer átvételre feljogosító kupont kaptak, ezt bemutatva jutottak hozzá a segítő élelmiszer adományhoz.

Rácz Anett alapítványi elnök tapasztalata az, hogy a legrászorultabbak kiválasztása mindig nehéz feladat. Most sem volt könnyű, szociális - gyermekvédelmi alapítványok és intézmények is segítséget nyújtottak. Élelmiszer adományból sohasem elég... meséli Wéhli Márk a Karitáció Alapítvány vezetője. A zuhogó eső ellenére most is volt tolongás és éles sorban állás az osztáson, sokat jelent a nélkülözőknek egy - egy segítő élelmiszercsomag. Az alapítvány munkatársai egész évben segítő tevékenységük révén próbálják enyhíteni a rászoruló lakosság gondjait. Az alapítvány önkéntes csapata szorgoskodva készítették elő az adomány csomagokat, melyet a támogatottak nagy örömmel vettek át.

A Mátrix Közhasznú Alapítvány évente tízezernél több nélkülöző családot, közösséget, egyént támogat. Nem csak szegedieket, az ország számos pontjára eljutnak a segítő adományok. Rácz Anett alapítványi elnök fontosnak tartja, hogy másokat is segítésre buzdítsanak. Kiemelte, hogy adománycsomagjaik csepp a tengerben, azaz ha nem is tudnak mindenkinek segíteni, de mindenki tud valakinek segíteni. A Centerke Adományozó Központ is a közös problémamegoldásról szól, a közösség segítő és összefogó ereje teszi a jótékony működést naggyá.