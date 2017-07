Víziszínházi produkciókat tartanak Velencén

Az Esztrád Színház Velencei VíziSzínháza idén nyáron is színes programokkal várja a közönséget.



A szervezők tájékoztatása szerint a Velence Korzó tetőteraszán található Folkteraszon a gyerekeknek péntektől vasárnapig tartanak foglalkozásokat, de itt fedezhetik fel az Öko labirintus rejtelmeit is.

A családosokat Gyermekszínház várja, míg az Ugródeszka színi tanodáknak és amatőr csoportoknak ad bemutatkozási lehetőséget. Esténként pedig minden korosztálynak szóló színházi előadások zárják a programok sorát.

Július utolsó péntekén interaktív zenés előadás, majd interaktív irodalmi est várja az érdeklődőket, míg este Koltai Róbert Lerajzolom percek alatt című retro kabaréját élvezhetik a jelenlévők. Szombaton mesekoncert, Öko mesejáték, Szabadsághegy címmel színmű, valamint Pindroch Csabával és Verebes Lindával Peter Quilter: Mr. & Mrs. - Pár-bajok 5 színben című darab szerepel a programban.

Vasárnap gyerekeknek szóló koncert, népmesei előadás, eklektikus zenei koncert és Abba Show musical est várja a szórakozni vágyókat.

A szervezők a következő hétvégékre is színvonalas programot állítottak össze. Például augusztus 11-13-án Arany János születésének bicentenáriuma tiszteletére az Arany 200 műfordító drámapályázat legjobb előadását mutatják be, de láthatóak lesznek A lantos - Gála címmel az Arany 200 népzenei pályázat díjazottjai is.