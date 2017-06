Vigyázzon, ha a nyári gumi gyári profilmélység nem megfelelő, nem indulhat útnak!

Az egyre melegedő nappalok mind többeket csábítanak arra, hogy felfedezzék hazánk vagy a környező országok legszebb tájait. Ha nyaralásról van szó, akkor a távoli úti célok esetében legtöbbször a repülős utazás bizonyul a leginkább praktikus megoldásnak, de a közeli tengerpartok, vagy a határainkon belüli utazás alkalmával a saját autó mellett is sokan döntenek.

Ennek kétségkívül megvannak a maga előnyei, hiszen bár az utazási idő sokkal hosszabb, mint repülővel, mégis ott állhatunk meg, ahol csak szeretnénk. Gyakran előfordul, hogy útközben népszerű látványosságokkal találkozhatunk, melyeket nem érdemes kihagyni. Mindegy hogy nyaralás vagy hosszú hétvége kapcsán gurulunk az utakra, a gépjármű állapota legalább olyan fontos a biztonságos közlekedés érdekében, minta használt nyári gumiké.

Amint a hőmérő higanyszála 7 fok fölé emelkedik, a téli gumit mindenképpen le kell cserélni. Sajnos még mindig sokan vannak, akik igyekeznek egyetlen szetter megúszni az egész éves közlekedést, pedig ennél rosszabb választás aligha lenne elképzelhető. A gyártók nem véletlen javasolják a nyári gumit, a meleg aszfalton történő közlekedésre, hiszen egészen más anyagösszetétellel és felületi kialakítással rendelkezik ez a típus. S hogy mi történik akkor, ha mégis téli gumival vágnánk neki az utazásnak? Akár már városon belüli közlekedés alkalmával is megtapasztalhatjuk ilyenkor, hogy jelentősen nő a menetzaj, ennél azonban sokkal nagyobb probléma a megnövekedett fogyasztás. A melegben rendkívül gyorsan kopik a téli gumi, így a következő hideg időszakban szinte biztosan egy új szett beszerzése válik majd szükségessé.

Persze arra is nagyon ügyelni kell, hogy a nyári gumi milyen állapotban kerül felszerelésre. Ha használtan vesz gumit, figyeljen oda, hogy megfelelő profilmélységűt vegyen. Az új nyári gumik esetében természetesen ez a kereskedő és gyártó feladata. A hatósági előírások szerint személygépkocsik esetében a minimális profilmélység 1,6 mm. Ez az érték teherautó abroncsok esetében 3 mm. Fontos azonban tisztában lenni azzal, hogy a szélesebb gumiabroncsok esetében már akár a 2-3 mm-es profilmélység elérése esetén ajánlott lehet a gumicsere. Nem csak az évszaknak megfelelő gumi használata fontos tehát, hanem az is, hogy megfelelő állapotban legyen az abroncs. Az ADAC téli és a nyári szezonban is elvégzi az aktuálisan legnépszerűbb gumiabroncsok tesztjét, mely során többféle szempont alapján hasonlítja össze az egyes gumik teljesítményét. Akár már tapasztalt autósok számára is hasznos segítség lehet a teszt eredménye, hiszen a biztonságos közlekedés azon is múlik, milyen jellemzőkkel bír a választott gumi.



A megfelelő profilmélységgel rendelkező, megbízható minőségű abroncs nagy segítséget jelenthet abban, hogy minden esetben biztonságosan megérkezzünk az úti célhoz. Kevesen tudják, de a kopott gumiabroncs vizes útfelületen akár duplájára is növelheti a fékutat. Sokan tartanak az aquaplaning jelenségtől, mely szintén sok veszélyes szituáció kialakulásához járulhat hozzá. Nyári gumi vásárlás alkalmával nem elvetendő az akár használtan beszerzett abroncs sem, viszont a profilmélységről ebben az esetben célszerű alaposan meggyőződni.