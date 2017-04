Vasárnap zár a Tavaszi Vásár Budapesten

Végéhez érkezett a Budapesti Tavaszi Vásár a Vörösmarty téren, ahol az utolsó hétvégén is változatos programokkal, kézműves vásárral, műhelyprogramokkal és Mongólia bemutatkozásával várják az érdeklődőket.



Április utolsó hétvégéjén a Magyar Kézműves Szövetség Nyitott Műhely programsorozata az ékszerkészítők találkozójával készül - közölték a szervezők az MTI-vel. A programon drótból, fémből, tűzzománcból, üvegből, gyöngyből, bőrből készítenek ékszereket a mesterek. Szombaton Laták Zsuzsa drót-, Ambrus Zsolt rézékszereket készít, Pesti Tamás pedig a tiffani készítésének fortélyait mutatja be. Vasárnap Verebes Ildikó gyöngyökből, Juhász Tünde üvegből készíti el alkotásait.



Budapest Főváros Önkormányzata, a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ (BFTK) és az ulánbátori városvezetés között született egyezség eredményeképpen Ulánbátor városa a Budapesti Tavaszi Vásár vendége lesz egy hétre, ezért vasárnapig egy jurtát állítanak fel a helyszínen, ahol kiállítás, videóvetítéses prezentáció és Mongóliát bemutató további előadásokat tartanak, a színpadon pedig mongol népi- és klasszikus zenei produkciókat terveznek a szervezők.



A vásáron helyi, válogatott alapanyagokból készült ételkülönlegességeket, például parázson sült lazacot vagy a káposztalevélen sütött cipót, kézműves édességeket is kóstolhatnak a látogatók, illetve több fajta adalékanyag mentes kolbászból is lehet válogatni.