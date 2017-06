Változékony nyári idő várható a héten

A sok napsütés mellett többször várható heves zivatar, felhőszakadás. A hét közepére mérséklődik a meleg, de a hétvégén ismét többfelé 30 Celsius-fok feletti maximumok várhatók - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap az MTI-hez eljuttatott országos, középtávú előrejelzéséből.



Hétfőn a Dunától keletre lesz erőteljesebb a gomolyfelhő-képződés, és elsősorban a középső és keleti területeken várható zápor, zivatar, az Alföldön heves zivatar is lehet. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, csak zivatar környezetében erősödhet meg a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 14-20, a legmagasabb hőmérséklet 25-30 fok között várható.



Hétfőre a felhőszakadás veszélye miatt Békés, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyére másodfokú, Baranya, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. Emellett Bács-Kiskun, Békés, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyére a heves zivatar veszélye miatt is kiadták az elsőfokú figyelmeztetést.

Kedden a több-kevesebb napsütés mellett többfelé várható zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás, jégeső kíséretében. Estefelé a Dunántúl nyugati részén többfelé megerősödhet, zivatarban viharossá is fokozódhat a szél. A minimumhőmérséklet 14-19 fok között valószínű. A nappali maximumok 24-31 fok között alakulnak.



Szerdán reggel elszórtan lehet eső, zápor, keleten helyenként zivatar is, majd napközben fokozatosan megszűnik a csapadék. A legtöbb napsütés az Észak-Dunántúlon várható. Többfelé ekkor is erős lesz a szél. A leghidegebb órákban 13-20 fok lehet. Napközben 22-27 fokig melegszik a levegő.



Csütörtökön sok napsütés várható, csapadék nem lesz. A minimumhőmérséklet 9-15, a maximumhőmérséklet 22-27 fok között valószínű.



Pénteken és szombaton túlnyomóan napos idő várható, csapadék nem lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet mindkét nap 9-14 fok között valószínű. Pénteken napközben 25-30, szombaton 26-31 fokig melegszik a levegő. A meteorológiai szolgálat ugyanakkor megjegyezte, hogy pénteken, szombaton az előrejelzés bizonytalansága az átlagosnál nagyobb, van esély hidegfront-betörésre, ezzel együtt zivatarok kialakulására is.



Vasárnap napos idő várható helyenként záporokkal, zivatarokkal. Többfelé megélénkül a légmozgás, zivatarokban erős, viharos széllökések is lehetnek. A leghidegebb órákban 10-15 fok lehet. A nappali maximumok 27-32 fok között alakulnak - olvasható az előrejelzésben.