Változatos programokkal vár a Debreceni Virágkarnevál

Egy hetes programsorozattal várja a látogatókat augusztus 15. és 21. között a 48. Debreceni Virágkarnevál, amely a reformáció emlékévéhez is kapcsolódik. Az eseményt a közmédia kiemelten kezeli.



Debrecen a virágkarnevál hetében számtalan programmal csalogatja a látogatókat, nekik köszönhetően ilyenkor megduplázódik a város lakossága - mondta el a rendezvény csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján Debrecen alpolgármestere.

Széles Diána kiemelte az augusztus 12. és 20. között zajló Galiba Gyermekfesztivált, emlékeztetve arra, hogy tavaly az épületvetítések is nagy sikert arattak, ezért idén az idei Fények Éjszakái során már a Nagytemplom homlokzatát díszítik 3D mappinggel augusztus 15. és 19. között.

Bódor Edit, a Főnix Rendezvényszervező Kft. ügyvezetője hozzátette, hogy a rendezvény központi eleme az augusztus 20-i karneváli felvonulás lesz, amelyre Debrecen városa egy húszméteres, százezer friss dáliával kirakott sárkányfigurával készül. Az óriási virágkompozíciók hazai és külföldi - többek között spanyol, francia, kanadai és orosz - táncosok, hagyományőrző csoportok, olasz zászlóforgatók kíséretében haladnak végig Debrecen utcáin - jegyezte meg a főszervező.

"Arénashow"-nak adnak otthont

A felvonulás estéjén a Nagyerdei Stadion a Karneváléj című "arénashow"-nak ad otthont, amelynek 1700 fellépőjét tavaly 20 ezres közönség követte figyelemmel a nézőtérről. Böhm Györgynek, a Karneváléj rendezőjének elmondása szerint hasonlóan színvonalasnak ígérkezik az idei program is. A kétórás műsorban megemlékeznek a reformáció elindulásának 500. évfordulójáról, de a program arra is utal majd, hogy Debrecen is pályázik az Európa Kulturális Fővárosa címre.

Böhm György elmondta, hogy a showműsorban fellép mások mellett Pápai Joci, Miller Zoltán, Feke Pál, Schell Judit, Kamarás Iván, Király Viktor és Linda, Palya Bea, Hajas Zsolt, Puskás Peti, Náray Erika, Janza Kata, Nagy Dániel Viktor, Stohl András, Majka, Stubendek Katalin, az Új Lovas Színház, valamint debreceni művészeti együttesek csaknem kétezer tagja.

Miller Zoltán énekes emlékeztetett arra, hogy Magyarországon a fontosabb kulturális rendezvények jelentős részének a főváros ad otthont, ezért is fontos, hogy országszerte és külföldön is minél többen láthassák a Virágkarnevált.

Vaszily Miklós, az MTVA vezérigazgatója kiemelte: a Virágkarnevál olyan program, amelyet a nézők szinte mindegyike szeret, a televíziós közvetítés révén pedig az egész országban, sőt a határon túl is követhetővé válik majd.