Vacog az ország, egész nap nagyon hideg lesz

Az extrém hideg idő miatt továbbra is a fél országban figyelmeztetés van érvényben.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat szombati, az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzése szerint Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyében akár mínusz 20 Celsius-fok alá is csökkenhet a hőmérséklet, ezért ott másodfokú figyelmeztetés van érvényben. A fővárosban és Pest, valamint Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében elsőfokú a figyelmeztetés a hideg a miatt.

Szombaton a legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 12 és mínusz 6 fok között valószínű, (Nyugat- és Közép-Magyarországon várható a magasabb, északkeleten az alacsonyabb érték).