Újdonságokkal és jelentősen bővebb anyaggal 2007 után újra Magyarországra érkezik a Titanic-kiállítás.



Az 1912-es hajótragédiáról szóló tárlat Budapesten, a Király utca 26. alatt lesz látható július 20-tól. A szervezők közleménye szerint kiállítás valódi időutazást ígér a látogatóknak, hiszen a kabinok, a gépház és az ebédlő részletes rekonstrukciójának köszönhetően átérezhetik a 20. század elejének légkörét, a korabeli luxust és a szegénységet is.



Láthatók lesznek a híres hajóroncs technikai felszerelései, bútorai, a szerencsétlenül járt utasok személyes tárgyai, ruhái és ékszerei is. A tárlat önálló magyar részleggel is rendelkezik, amelyen a kor helyi történelmi eseményei mellett bemutatják az elsüllyedt Titanic magyar vonatkozású szálait.



A bejáratnál mindenki egy Titanic-utas nevével ellátott beszállókártyát kap, amely bemutatja az adott személy történetét, a Titanic Shopban pedig a korszakhoz és a kiállított darabokhoz kapcsolódó tárgyakat lehet majd vásárolni.



A Titanic volt a kor legnagyobb személyi transzatlanti hajója, a technológiai forradalom legmonumentálisabb vívmánya. Utasokat és postai küldeményeket szállított Európa és Észak-Amerika között, ám első útja során, 1912. április 15-én több mint 1500 emberrel a fedélzetén elsüllyedt, miután jéghegynek ütközött.



A mostani, 2300 négyzetméteres kiállítás a korábbi tárlat kibővített, legújabb változata. 2007-ben a kiállítás legkisebb, 900 négyzetméteres változatában volt látható Magyarországon. Különbség továbbá, hogy a 2017-es kiállítás sokkal látványosabban mutatja be a század elejének atmoszféráját, kulturális és egyéb vonatkozásokban is sokkal átfogóbb képet ad a szerencsétlenül járt hajóról - hangsúlyozták a szervezők.



A kiállítás az RNS Titanic kutatócsoport leleteiből állt össze - csak nekik volt jogosultságuk a roncsot kutatni. Átfogó kiállítást az eredeti tárgyakkal senki más nem tud kínálni, ezért is egyedülálló - tették hozzá.