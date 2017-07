Új emodzsikat mutattak be az emodzsi világnapon

Az Apple az év folyamán később megjelenő új emodzsikat mutatott be honlapján hétfőn, az emodzsi világnapon.



Az informatikai óriáscég új emodzsikínálatában fejkendős nő, szakállas férfi és szoptató nő is található. Lehet majd használni a szöveges üzenetek színesítésére és még személyesebbé tételére olyan jeleket, mint a T. rex, a zombi, a dzsinn, a zebra vagy a tündér, de lesz a jelek között szendvics, kókuszdió és egy felrobbanó fej is.



Az ünnepnapon az iTunes néhány filmjének címében is szerepelnek emodzsik. A világnap honlapja (worldemojiday.com) pedig számos olyan ötletet ad, amellyel emlékezetessé lehet tenni a nem hivatalos ünnepet.



A hivatalos emodzsikat elfogadó és számon tartó Unicode Consortium listája mintegy kétezer, valamilyen érzelmet kifejező szimbólumot jegyez. Az emberarcot ábrázoló emodzsik az utóbbi években faji szempontból sokkal színesebbek lettek, és az egyenlőség jegyében egyes foglalkozásokat női alakkal szimbolizálnak, kiegészítve a korábbi férfi szimbólumokat.