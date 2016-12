Többszáz program lesz a reformáció emlékévében

Csaknem négyszáz programot szervez, illetve támogat a Reformáció Emlékbizottság 2017-ben, a reformáció 500. évfordulója alkalmából meghirdetett emlékévben - mondta el az MTI-nek Hafenscher Károly, az emlékbizottság miniszteri biztosa.

Az országos megnyitó ünnepség január 6-án a budapesti Művészetek Palotájában (Müpa) lesz egy összművészeti előadás keretében, amelyet Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója rendez.

A központi programok sorában április 25-én szintén a Müpában mutatják be Georg Friedrich Händel Messiás című oratóriumának rockváltozatát. A Messiás.ma című szcenírozott előadást Várkonyi Mátyás rendezi, az előadók a Liszt Ferenc Kamarazenekar és az Új Liszt Ferenc Kamarakórus mellett Horváth Charlie, Karácsony János (LGT), továbbá Malek Andrea, Csuha Lajos, Földes Tamás, Makrai Pál és Szemenyei János.

Április 26-án nyílik a Reformáció Nagykiállítás IGE-IDŐK címmel a reformáció történetéről, folyamatairól, hatásáról, magyarországi és európai útjáról a Magyar Nemzeti Múzeumban. A 2017 végéig látható átfogó kiállítás nemcsak a Kárpát-medencéből, hanem szerte Európából vonultat fel a reformációhoz köthető emlékeket és műtárgyakat. A kiállításhoz több más program, filmvetítések, múzeumpedagógiai programok is kapcsolódnak.

Ilyen, a kiállítást kiegészítő programként indul útjára egy csuklós busz, amelyen a tárlat anyagából válogatva molinókon, installációkon viszik el a kiállítást kis falvakba. A busz egy napot tölt majd egy-egy településen.

Ugyancsak április 26-án helyezik el az emlékév alkalmából meghirdetett köztériinstalláció-pályázat győztes alkotását. Szabó Levente és csapata, a Hetedik Műterem Kft. Kálvin térre tervezett alkotása 95 térkő, amelyeken 2-2 gondolat olvasható: egy a reformáció valamelyik meghatározó alakjától, egy pedig egy magyar írótól. A szerzők között van Luther Márton, Kálvin János, Philipp Melanchthon, Szilveszter János és Esterházy Péter is. Az installáció célja, hogy bemutassa a reformációt és a magyar nyelvet, amelyre a reformáció felbecsülhetetlen hatással volt, és egyben be is építse ezeket a gondolatokat a város életébe - mondta Hafenscher Károly.

A tervek szerint május végére készül el a reformáció-emlékforrás a budai Vár Murad pasa bástyájában. A miniszteri biztos elmondta: az alapkoncepció az volt, hogy nem emelnek látványos, nagy emlékműveket, hanem csak jelet hagynak. A reformáció egyik üzenete, hogy vissza kell térni a forráshoz, amiből ma is éltető vizet nyerhetünk, ezt jelképezi majd a forrás, amelynek elkészítésére a Magyar Művészeti Akadémia írt ki pályázatot.

Augusztus 24-től 27-ig Wittenbergben rendeznek magyar napokat. A reformáció szülővárosában színes programmal, konferenciával, kiállítással és hangversennyel mutatkozik be a magyarországi reformáció.

Hafenscher Károly kitért arra, hogy a magyar reformáció európai viszonylatban nagyon korán kezdődött. A 16. század folyamán több mint ezer diák tanult a Kárpát-medencéből a Wittenbergi Egyetemen, ők közvetlen kapcsolatban álltak Luther Mártonnal és Philipp Melanchthonnal, és hazahozták a reformációt.

Október 5-én az Országház felsőházi termében tartanak reformáció-emlékülést, október 13-án pedig a két nagy protestáns egyház közös zsinati ülést rendez.

A reformáció emlékévének legnagyobb ünnepsége október 31-én Budapesten, a Papp László Sportarénában lesz. Az összművészeti programra a szervezők 13 ezer embert várnak.

Hafenscher Károly hozzátette: az egész emlékévben lesznek vándorprogramok is, mint például a Zenei hitvallásunk című koncertkörút, amely három tematikus szakaszból áll, és a reformáció zenei kincseit szeretné bemutatni szerte a Kárpát-medencében. A másik vándorprogram a Falujáró reformációi színház: Kocsis István drámaíró Árva Bethlen Kata című darabját kisebb települések protestáns templomaiban mutatják be.

A központi rendezvények mellett az emlékbizottság több kulturális, tudományos programot támogat, a legnagyobb a Magyar Nemzeti Levéltár eddig 75 millió forintos programja. Ennek keretében minden 1526 és 1570 közötti levéltári anyagot feldolgoznak Magyarországon, és felkutatják a megyei levéltárak összes, a reformációhoz köthető iratanyagát is. Készült egy levéltár-pedagógiai program is, hogy elérhetővé és érdekessé tegyék a fiatalok számára a "porlepte papírokat" - ismertette a miniszteri biztos.

Az emlékévre felkészítő két esztendőben, 2015-ben és 2016-ban hatszáz programot, projektet valósítottak meg évenként ötszázmillió forintból, a 2017-es emlékév négyszáz programjára pedig egymilliárd forintot költenek szerte a Kárpát-medencében.