Több városban is megrendezik az Észt hetet

Budapest mellett Debrecenben és Szegeden is számos irodalmi, építészeti és zenei programmal várják az észt kultúra iránt érdeklődő közönséget március 14. és 25. között.



Az Észt Intézet és a Szimplafilm közös programsorozata tizedik alkalommal igyekszik bemutatni az észt kultúra legjavát a magyar közönségnek - közölték a szervezők az MTI-vel.

A budapesti programok nyitóeseményét március 14-én tartják a FUGA-ban, ahol Euroépítészet címmel nyílik kiállítás. Az Észt Építészek Szövetségének tárlata videofelvételek és szépirodalmi szövegek segítségével mutat be európai uniós támogatással megvalósult 10 projektet, köztük a kreatív örökségvédelem egyik iskolapéldájává vált Kultúrkazánt, valamint a nemzeti identitás részét képező Dalosünnep pärnui helyszínét. A kiállítás március 22-től a debreceni Modemben lesz látható.Március 16. és 19. között négy vadonatúj játékfilmet és számtalan észt animációs filmet láthatnak a Művész moziba látogatók. Két elsőfilmes rendező, Triin Ruumet és Vallo Toomla, valamint az észt animáció egyik kiemelkedő alakja, Ülo Pikkov is a fesztivál vendége lesz. Március 16-án és 17-én a filmek után a Kuplungban folytatódik a program, ahol az I Wear* Experiment északi zenekar elektropoppal, az Elephants from Neptune pedig rockzenével várja a kikapcsolódni vágyókat. Az észt filmek a szegedi Grand Caféban március 20-ától, a debreceni Modemben pedig március 23-tól láthatók.A zenei programok között március 21-én a Verbarium lép az Opus Jazzclub színpadára. Az együttes repertoárja a múlt század jelentős észt költőpárja, Kersti Merilaas és August Sang verseire épül, zenéjük a jazzből, észt folklórból, világzenéből és rockból egyaránt merít ihletet. Az Észt hét irodalmi programjának Mari Saat prózaíró és Kristiina Ehin költő lesznek a vendégei, akikkel Budapesten március 24-én, a Nyitott Műhelyben, március 25-én pedig Szegeden a Grand Caféban találkozhat a közönség.A gasztronómia kedvelőit a budapesti Kazimír bisztró várja a hét során a speciális észt összetevőből, a kamából készült desszerttel.