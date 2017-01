Több változás lesz idén is az egészségügy területén

Az ágazati bérfejlesztés folytatása, a gyermek sürgősségi és a pszichiátriai ellátás fejlesztése, és a gyógyszertámogatás területén lesz többek között változás idén az egészségügyben.



Az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) egészségügyért felelős államtitkársága az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, a kormány számára kiemelt terület az egészségügy, éppen ezért elkötelezett a betegellátás színvonalának emelése, az egészségügyi ágazatban dolgozók élet- és munkakörülményeinek javítása, valamint az egészségügyi ellátórendszer fejlesztése mellett.



Felidézték, hogy a kormány az elmúlt években 300 milliárd forintot fordított az egészségügyi dolgozók bérfejlesztésére, idén pedig további 82 milliárd forintot fordít erre. Közleményük szerint az ápolók bére 2019-re átlagosan 65 százalékkal, a szakorvosok és szakgyógyszerészek bére két év alatt 207 ezer forinttal emelkedik.



Emellett a kormány célul tűzte ki az egészségügyi ellátórendszer és a betegellátás színvonalának minőségi javítását, melynek érdekében 2017 első negyedévében 75 milliárd forint összegű fejlesztés indulhat meg az egészségügyben. Ennek részeként 10 milliárd forintot biztosít a gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztésére, 4,4 milliárd forintot az ápolótanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjprogramra, 58 milliárd forintot a minőségi egészségügyi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosításának fejlesztésére, valamint 2,7 milliárd forintot a pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztésére.



Mint írták, ebben az évben is cél a Pest megyei és a budapesti ellátóhálózat koncentrált fejlesztése is, amely kiterjed az infrastruktúra és az eszközállomány megújítására egyaránt. Az idei évben 51 milliárd forintot biztosít erre a kormány, amelyből 40 milliárd forint nemzeti forrás. Ekkora támogatás a rendszerváltás óta nem állt rendelkezésre a közép-magyarországi régióban egészségügyi fejlesztésekre - jegyezi meg az államtitkárság.



Mindezek mellett fontos intézkedés, hogy január 1-jétől a gyógyszertámogatás vonatkozásában új gyógyszerek, illetve új indikációk válnak elérhetővé társadalombiztosítási támogatással. Változás lesz az is, hogy január 1-jétől abban az esetben, ha egy adott gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultja a gyógyszer forgalmazását Magyarország területén felfüggeszti vagy a továbbiakban nem forgalmazza azt és ahelyett más gyógyszer is beszerezhető, a helyettesítő gyógyszer automatikusan megkapja a hiánycikké vált termék társadalombiztosítási támogatását.



A kormány nagy hangsúlyt fektet a dizájnerdrogok terjedésével szembeni hatékony fellépésre is, ezt a célt szolgálja, hogy 18 vegyület kerül fel az új pszichoaktív anyagok jegyzékére, valamint 2017. január 1-jétől 13 új egyedi pszichoaktív anyag kerül át a hatóságok szigorúbb eljárását biztosító - kábítószerekkel azonosan kezelendő - veszélyes pszichotróp anyagokat tartalmazó jegyzékre.



Az államtitkárság közölte azt is, hogy januártól a meningococcus C típusa elleni vakcina ingyenesen elérhetővé válik minden két éven aluli gyermek számára. Közleményük szerint a kormány az elkövetkezendő évben nagy hangsúlyt fektet a népegészségügyi program tervezésére és megvalósítására, és ahogy azt az "Egészséges Magyarország 2014-2020" Egészségügyi Ágazati Stratégiában is megfogalmazta, a cél az, hogy a lakosság egészségben eltöltött éveinek száma növekedjen.