Telefonos filmpályázatot hirdet a Reformáció Emlékbizottság

A reformáció 500 éves jubileuma alkalmából a Reformáció Emlékbizottság kisfilm-pályázatot hirdet, amelyben arra buzdítják a jelentkezőket, hogy mobiltelefonjuk segítségével mutassák be reformációval kapcsolatos személyes meggyőződésüket, kreatív filmes ötleteiket. A nyertes pályázók értékes díjazásban részesülnek.



"Az én reformációm" című telefonos kisfilm-pályázat - amelyre kortól és iskolai végzettségtől függetlenül bárki jelentkezhet - azt tűzte ki céljául, hogy a résztvevők kreativitásukat segítségül hívva rövid, (max. 3 perces) mobiltelefonnal, illetve digitális fényképezőgéppel készített kisfilmeken keresztül mutassák be, hogy számukra milyen személyes érzések, élmények és meggyőződések kapcsolódnak a reformációhoz mindennapjaikban.

A pályázatra két kategóriában lehet nevezni: a Reformáció klip egy könnyedebb, elsősorban hangulatok, érzések átadására fókuszáló filmes műfaj, az Útifilm, vagy Road movie-ban pedig az alkotó elutazik a reformáció egyik emlékhelyére és az úton szerzett tapasztalatait, érzéseit adja át a filmen keresztül.

"A kisfilm-pályázat egy nagyon jó lehetőség arra, hogy a reformációt minél kreatívabb formában, a pályázók egyéni meggyőződésein keresztül mutassuk be, közelebb hozva így az embereket a reformáció üzenetéhez, a megújulás lendületéhez." - mondta Dr. Hafenshcer Károly, a Reformáció Emlékbizottság miniszteri biztosa, majd hozzátette: "a bizottság szeretné, ha a számos kulturális, tudományos és oktatási esemény mellett a kreatív pályázatokon keresztül is minél többen be tudnának kapcsolódni az emlékév programjaiba."

A nyeremények kategóriánként a következők: mindkét nyertes 100 000-100 000 Ft-ot, a második helyezettek kategóriánként 30 000-30 000 Ft-ot, a harmadik helyezettek pedig 20 000-20 000 Ft-ot kapnak. A pénzdíjazáson felül pedig minden helyezett filmjét bemutatják a bizottság web- és Facebook oldalán, illetve a releváns szakmai médiumokban.



A beérkezett pályamunkákat 4 fős szakmai zsűri értékeli:



Pozsgai Zsolt filmrendező

Csizmazia Gábor filmkritikus

Hirsch Tibor, az ELTE Filmtudományi Tanszékének docense

Dr. Hafenscher Károly, a Reformáció Emlékbizottság miniszteri biztosa



A filmeket a palyazat@reformacio2017.hu e-mail címre várják 2017.július 14-ig.

Pályázati felhívás: http://reformacio2017.hu/kisfilm-palyazat/

