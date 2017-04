Szerdán temetik a méltán híres szobrászművészt

Életének hatvannyolcadik évében elhunyt Salgótarján Pro Arte díjas szobrászművésze, Bobály Attila.



A Somoskőn alkotó művész alkotásait többnyire kőből és bronzból készítette, de fát is szívesen faragott. Számtalan egyéni és csoportos kiállításon szerepelt hazánkban és külföldön egyaránt. Köztéri szobrai állnak Nógrád megye- és országszerte, valamint Nagy-Britanniában is. Luxemburgi Zsigmondról készült szobra helyet kapott az ópusztaszeri szoborparkban.





Salgótarjánban alkotásai megtalálhatóak a város terein, több intézményben és a Salgótarjáni Pantheonban is. Bobály Attila 1948-ban a Nógrád megyei Varsányban született. Az egri tanárképző főiskolát 1976-ban végezte el. Szobrászatot Laborcz Ferenc és Kovács Ferenc szobrászművészek irányítása mellett tanult.

1984-ben felvételt nyert a Művészeti Alapba és tagja volt a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének is. 1991 óta volt tagja a Képző- és Iparművészek Szövetségének és a Szobrász Társaságnak. Az elmúlt három évtizedben több díjat is elnyert műveivel. Résztvevője, segítője volt a Salgótarjáni Szabadtéri Szoborkiállításoknak.

Salgótarján közgyűlése a több évtizeden át folytatott, kiemelkedő szobrászművészeti tevékenységért tavaly Pro Arte művészeti díjban részesítette Bobály Attilát.

Két fia - az édesapa nyomdokaiba lépve - szintén szobrászművészi pályát választott. Bobály Attila súlyos betegségben április nyolcadikán halt meg. Temetése Nógrádszakálban lesz április tizenkilencedikén, a katolikus templomban öt órakor kezdődő gyászmisét követően.