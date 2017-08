Szeptemberben lesz a TeSzedd! hulladékgyűjtő akció

Szeptember 15-17-én lesz a TeSzedd!2017 - önkéntesen a tiszta Magyarországért akció - mondta a Földművelésügyi Minisztérium (FM) környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkára szerdán Budapesten, sajtótájékoztatón.



V. Németh Zsolt kiemelte, hogy Magyarország az akcióval csatlakozik a nemzetközi takarítási világnaphoz. Az akció célja idén is a tisztább és egészségesebb környezet kialakítása az illegálisan közterületekre helyezett szemétkupacok eltüntetésével. Emellett a környezettudatos gondolkodásmód erősítése is cél, valamint a lakosság körében népszerűsíteni az önkéntességet, amelynek jelentős közösségépítő szerepe is van.



Hozzátette: a középiskolák számára azért is hasznos lehet a TeSzedd mozgalomban való részvétel, mivel így a diákok a számukra kötelezően előírt 50 óra közösségi szolgálat egy részét ebben az önkéntes akcióban is teljesíthetik.



Az államtitkár megemlítette, hogy az elmúlt években két nagy nemzetközi, önkéntességen alapuló mozgalomhoz is csatlakozott Magyarország: a "Tisztítsuk meg Európát!" és a "Tisztítsuk meg a Földet!" akciókhoz.



A TeSzedd! akció főszervezője idén is a Földművelésügyi Minisztérium.



A hetedik alkalommal megrendezendő önkéntes szemétszedési akcióra jelentkezők szerda reggeltől regisztrálhatnak a teszedd.hu weblapon - közölte Búsi Lajos, az FM zöldipari támogatások kezeléséért felelős helyettes államtitkára. Emellett külön felhívta a figyelmet arra, hogy veszélyes hulladékokat ennek az akciónak a keretében nem gyűjtenek.



A TeSzedd! mozgalomban tavaly 190 ezer önkéntes vállalta lakókörnyezetének megtisztítását, 2240 helyszínen csaknem 2900 tonna szemetet gyűjtöttek össze, ami mintegy négyszerese az öt évvel ezelőtti mennyiségnek.